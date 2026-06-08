Un début de semaine morose pour les places européennes

Minées par un contexte géopolitique pesant, avec les dernières nouvelles en provenance du Moyen-Orient, la Bourse de Paris et les autres places continentales entament dans la morosité une semaine chargée, entre les chiffres de l'inflation américaine et la réunion de la BCE.

Un peu avant 10h30, l'indice CAC 40 essuie un recul de l'ordre de 0,8% vers 8 149 points, une tendance conforme à celle observée plus largement en Europe, l'Euro Stoxx 50 abandonnant 0,9%, tandis que le DAX 40 lâche près de 1% à Francfort et que le FTSE 100 ne recule que de 0,3% à Londres.

"Les tensions au Moyen-Orient remontent avec de nouvelles frappes entre l'Iran et Israël, malgré ce qui devrait être le 61e jour d'une trêve ou d'un cessez-le-feu", souligne Deutsche Bank, qui note pourtant l'appel à la désescalade formulé par la Maison-Blanche.

"Ces événements ont encore compliqué les chances d'un accord imminent. Les principaux points de blocage d'un accord restent la libération des actifs gelés de l'Iran, son stock d'uranium hautement enrichi, les développements au Liban et la manière dont le contrôle du détroit d'Ormuz sera géré à l'avenir", poursuit la banque allemande.

Sans surprise, cette montée des tensions se répercute sur les cours du pétrole, avec un baril de WTI en hausse de 2% vers 94,5 USD et un baril de Brent en progression de 2,2% vers 97,4 USD, ainsi que par un retour de l'aversion au risque qui entraîne un recul des actions.

Bon nombre de commentateurs évoquent d'ailleurs un mouvement de consolidation logique, estimant que la phase haussière portée par l'engouement autour de l'IA était depuis longtemps mûre pour une correction significative, alors que le S&P 500 avait bondi de plus de 20% en seulement deux mois.

"La correction en cours est donc plutôt saine et devrait permettre au marché haussier de retrouver un nouvel élan une fois qu'elle sera terminée", juge ainsi ce matin Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

Les regards tournés cette semaine vers l'inflation américaine...

La prudence des investisseurs ce matin semble d'autant plus justifiée à l'orée d'une semaine riche en rendez-vous majeurs, en particulier les chiffres de l'inflation (CPI) aux États-Unis prévus mercredi et les annonces de la BCE attendues jeudi.

Selon le consensus, la hausse de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis devrait avoir accéléré à 4,2% en mai, au plus haut depuis avril 2023, de quoi plaider en faveur d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed dans les mois à venir.

Selon l'outil FedWatch du CME, les contrats à terme sur les taux intègrent désormais une probabilité d'environ 72% de voir la Fed relever son taux directeur de 25 à 75 points de base d'ici à la fin de l'année. La probabilité d'un statu quo s'établit, elle, à 27%.

...puis la réunion de la BCE

Les regards se tourneront aussi cette semaine vers la BCE, qui doit réunir son conseil des gouverneurs. "La BCE ne pourra pas faire l'économie d'une hausse des taux lors de sa réunion du 11 juin, et ce bien malgré elle", estime Raphaël Dupuy-Salle, gérant de taux - Listed Assets chez Sienna IM.

"Alors que les chiffres d'inflation étaient sous contrôle à la fin du mois de février (1,9%), ceux-ci se sont emballés à la suite du déclenchement du conflit au Moyen-Orient pour atteindre 3,2% à fin mai", souligne en effet ce professionnel des marchés.

"Compte tenu des derniers développements du conflit, nous considérons comme probables trois hausses de taux au cours de l'année, sachant que nous fixons la borne basse à deux hausses de 0,25% et la borne haute à quatre hausses de taux", pronostique-t-il.

Orange et M6 entourés à Paris, Intesa Sanpaolo boudée à Milan

En attendant ces rendez-vous, l'actualité est dominée ce matin, sur le front des valeurs, par la signature d'un protocole d'accord entre Orange, Bouygues Telecom et Free-Groupe iliad avec Altice France pour l'acquisition de SFR, 2e opérateur de télécommunications en France.

"Cette acquisition permettrait de renforcer la position de leader d'Orange sur le marché français, d'accélérer la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes du groupe et de soutenir sa capacité d'investissement dans les infrastructures et services numériques", explique Orange, dont le titre ( 1,8%) prend la tête du CAC 40.

Sur le SBF 120, c'est M6 qui caracole en tête, s'adjugeant 6,3% à la faveur d'un relèvement de recommandation d'Oddo BHF, passé à "surperformance" sur le dossier, alors que le quotidien Le Parisien a rapporté ce week-end l'existence de discussions avancées en vue d'un rapprochement avec TF1.

Ailleurs en Europe, Intesa Sanpaolo lâche 4% à Milan, alors que le premier établissement bancaire italien a lancé une offre sur Banca Monte dei Paschi di Siena avec le soutien de l'assureur Unipol. Dimanche, Banco BPM avait exhorté Banca Monte dei Paschi à discuter d'une fusion entre égaux.