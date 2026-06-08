France: un pic de population en 2037 puis un léger reflux, projette l'Insee

Naissances en baisse, décès en hausse... Si les tendances démographiques actuelles se poursuivent, un pic à 69,8 millions d'habitants serait atteint en France en 2037 ( AFP / GERARD JULIEN )

Naissances en baisse, décès en hausse... Dans cette configuration, quel avenir pour la population française ? Si les tendances démographiques actuelles se poursuivent, un pic à 69,8 millions d'habitants serait atteint en 2037, avant un léger reflux jusqu'en 2070, explique l'Insee lundi.

Dans ce scénario, les plus de 65 ans seraient deux fois plus nombreux que les moins de 20 ans en 2070, selon l'Institut national de la statistique. Ils représenteraient 32% de la population.

Dans cette projection, la croissance démographique "tiendrait exclusivement au solde migratoire", soit la différence entre le nombre de personnes entrées et sorties du territoire, précise l'Insee.

Elle réalise cet exercice tous les cinq ans afin de voir quelle "direction" démographique prend le pays afin d'éclairer le débat public, a expliqué lors d'une conférence de presse en ligne Loup Wolff, son responsable de l'unité des études démographiques et sociales.

Dans ce scénario dit "central" (basé sur des hypothèses moyennes), le solde naturel, qui correspond à la différence entre les naissances et décès, est lui envisagé comme négatif depuis 2025 dans un pays qui compte aujourd'hui 69,1 millions d'habitants.

A partir de 2037, le solde migratoire ne compenserait plus le déficit naturel de la population, qui commencerait donc à diminuer pour atteindre 65,9 millions d'habitants en 2070, un niveau comparable à celui de 2014.

"Dans le passé récent, on n'a pas d'exemple d'une décroissance de la population de cette ampleur", a relevé Loup Wolff.

Pour établir cette projection, l'Insee s'est appuyé notamment sur l'hypothèse d'un indicateur conjoncturel de fécondité qui poursuivrait sa baisse de 1,56 enfant par femme en 2025 à 1,45 en 2028 ( AFP / LOIC VENANCE )

Pour établir cette projection, l'Insee s'est appuyé notamment sur l'hypothèse d'un indicateur conjoncturel de fécondité qui poursuivrait sa baisse de 1,56 enfant par femme en 2025 à 1,45 en 2028, date à partir de laquelle il se stabiliserait. Elle a également pris en compte l'hypothèse d'un solde migatoire positif de 150.000 personnes, soit la moyenne de cette dernière décennie.

Le recul de la population française à horizon 2070 "n'est que probable", en revanche, son vieillissement est "certain", souligne l'Insee, ce qui s'explique notamment par les progrès en matière d'espérance de vie.

Dans le scénario envisagé, le nombre d'habitants de plus de 65 ans passerait de 15,3 millions en 2026 à 21,1 millions en 2070. Ils représentent aujourd'hui 22% de la population, soit une part quasi égale à celle des moins de 20 ans, contre 32% de la population en 2070, soit le double des plus jeunes.

Cette hausse du nombre de personnes âgées "serait essentiellement portée par celle des 80 ans ou plus".

A noter, le nombre de centenaires pourrait être multiplié par quatre, entre aujourd'hui et 2070, passant de 37.000 à 160.000. Mais ils ne représenteraient alors que 0,24% de la population, contre 0,05% en 2026.