Un début de semaine dans la prudence à Paris
12/01/2026

La semaine commence dans la prudence à la Bourse de Paris, alors que l'administration Trump menace d'engager des poursuites pénales à l'encontre de Jerome Powell au sujet des rénovations du siège de la Fed.


Ainsi, en milieu de séance, le CAC 40 s'inscrit en recul de l'ordre de 0,3% vers 8340 points, sous-performant le Stoxx Europe 600 (-0,1% environ), et alors que les futures sur le S&P 500 (-0,7%) préfigurent à ce stade une ouverture en berne à Wall Street.

Les inquiétudes autour de l'indépendance de la Fed pèsent sur le dollar et profitent aux métaux précieux : l'or a inscrit un nouveau record à 4600,33 dollars l'once, tandis que l'argent a également atteint un sommet historique à 84,609 dollars l'once.

Les tensions géopolitiques demeurent par ailleurs une source majeure de préoccupation, alors que Washington laisse planer la menace d'une intervention militaire contre l'Iran face à la répression des manifestations locales.

La prudence prévaut aussi alors que JP Morgan Chase doit donner mardi le coup d'envoi de la saison des résultats aux Etats-Unis, suivi d'autres grands noms du secteur bancaire américain comme Bank of America ou Goldman Sachs.

D'après FactSet, les analystes attendent une croissance des bénéfices des composantes du S&P 500 de 8,3% au 4e trimestre, ce qui marquerait le dixième trimestre consécutif de progression des résultats des sociétés de l'indice.

Seule donnée parue ce matin en Europe, l'indice Sentix mesurant la confiance des investisseurs dans la zone euro a atteint son plus haut niveau depuis juillet 2025, passant de -6,2 à -1,8 point, là où les analystes tablaient sur seulement -5,1 points.

Sur le front des valeurs, Abivax s'envole de 24% à Paris, porté par des rumeurs d'acquisition par Eli Lilly pour un montant de 15 milliards de dollars, tandis que BE Semiconductor gagne 8% dans le sillage de commandes en forte croissance.

À l'inverse, les valeurs des services informatiques sont sous pression dans le sillage d'une note défavorable de Morgan Stanley, qui a dégradé plusieurs sociétés du secteur, à l'image de Capgemini qui recule de 4% à Paris.

De son côté, Exosens progresse de 4% après avoir annoncé la signature d'un contrat portant sur ses nouveaux tubes intensificateurs de lumière 5G avec Actinblack, fabricant de systèmes de vision nocturne avancés.

