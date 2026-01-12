Incendie d'un bar en Suisse : le propriétaire français placé en détention provisoire pour trois mois

Les copropriétaires du bar Le Constellation, Jacques et Jessica Moretti, arrivent au siège du ministère public du canton de Valais, pour y être entendus, à Sion (Suisse), le 9 janvier 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Un tribunal du canton du Valais a ordonné lundi le placement en détention provisoire de Jacques Moretti, copropriétaire avec son épouse du bar de la station de ski suisse de Crans-Montana incendié la nuit du nouvel an, "pour une durée initiale de trois mois".

Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du canton du Valais a expliqué dans un communiqué avoir pris cette mesure "en raison de l'existence d'un risque de fuite, seul risque invoqué par le ministère public" valaisan.

Le TMC "sera cependant disposé à lever la détention provisoire moyennant diverses mesures demandées subsidiairement par le ministère public, dont notamment le versement de sûretés, ces mesures apparaissant adéquates pour contrer le risque de fuite".

"La fixation des sûretés nécessitant une instruction minutieuse, la privation de liberté doit prévaloir dans l'intervalle", ajoute-t-il.

Le couple de Français, principaux mis en cause dans l'enquête ouverte après cette tragédie qui a fait 40 morts et 116 blessés, a été entendu vendredi par le ministère public à Sion, dans le Valais.

"Madame Jessica Moretti a pris connaissance de la décision prononcée" lundi par le tribunal, "qui permettra à son mari, une fois les conditions réunies, de recouvrer la liberté", ont indiqué les avocats du couple, dans un communiqué.

"Cette autorité a pris la juste mesure de l'engagement inconditionnel de Jessica Moretti et de son époux de ne pas se soustraire à cette épreuve judiciaire qu'ils affronteront ensemble", ont-ils ajouté.

Le ministère public avait demandé au tribunal "la mise en détention provisoire du gérant et à titre subsidiaire des mesures de substitution", estimant que le risque de fuite était "concret".

Cette privation de liberté était réclamée depuis des jours par les avocats des familles des victimes, très critiques sur la façon dont la procédure est menée par les autorités cantonales jusqu'à présent, notamment au regard de la liberté concédée au couple de propriétaires.

Au sujet de Jessica Moretti, le ministère public a estimé vendredi que "vu son parcours et ses attaches personnelles (...) une demande de mesures de substitution permettait de pallier le risque de fuite".

"Ce matin, le père d'un enfant brûlé vif m'a dit +Il est mort comme à la guerre, alors désormais c'est la guerre+. Nous ne pouvons donc qu'être très imparfaitement satisfaits du placement en détention provisoire, pour l'heure, du seul exploitant", a réagi auprès de l'AFP Me Sébastien Fanti, qui représente quatre familles de blessés.

Me Romain Jordan, qui représente plusieurs familles, n'a pas souhaité faire de commentaire. "Mes mandants se préoccupent en revanche beaucoup du risque de voir des preuves détruites ou altérées, des témoignages influencés ou pollués. Quelles sont les mesures prises pour y pallier ?" a-t-il relevé.

- "Négligence" -

Me Jean- Luc Addor, avocat de la famille d'une victime, a également indiqué lundi à l'AFP être interpellé par le fait que le ministère public ne prenne pas en compte le "risque de collusion".

D'après les premiers éléments de l'enquête, le drame a été provoqué par des bougies étincelantes entrées en contact avec une mousse acoustique posée au plafond du sous-sol de l'établissement.

Des interrogations portent aussi sur la présence et l'accès aux extincteurs, et la conformité des voies de sortie de ce bar, Le Constellation. Le couple est soupçonné d'"homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence".

Au terme de l'instruction ouverte, le ministère public décidera de classer l'affaire ou d'émettre un acte d'accusation en vue d'un éventuel procès. En attendant, la présomption d'innocence prévaut.

Le couple de Français avait déjà été entendu par les enquêteurs, quelques heures après le drame "à titre de personnes appelées à donner des renseignements". Jacques Moretti avait alors expliqué aux enquêteurs avoir découvert juste après l'incendie qu'une "porte de service" était "verrouillée de l'intérieur", selon des extraits de procès verbaux publiés par plusieurs médias français et suisses, dont l'authenticité a été confirmée à l'AFP de source proche du dossier.

Il a raconté avoir retrouvé plusieurs personnes étendues derrière cette porte après l'avoir ouverte.

La commune de Crans-Montana a de son côté reconnu qu'aucune inspection sécurité et incendie du bar n'avait été effectuée depuis 2019, suscitant la consternation de certaines familles.