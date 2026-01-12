 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Constellation de satellites européens : Eutelsat commande 340 nouveaux satellites à Airbus
information fournie par Boursorama avec Media Services 12/01/2026 à 14:56

Eutelsat exploite déjà plus de 600 satellites en orbite basse qui permettent de faire fonctionner des services de télécommunications.

Des salariés d'Airbus à Toulouse, le 15 mars 2017. ( AFP / REMY GABALDA )

Des salariés d'Airbus à Toulouse, le 15 mars 2017. ( AFP / REMY GABALDA )

Eutelsat a commancé auprès de la division défense et espace du constructeur Airbus la construction de 340 nouveaux satellites qui viendront renouveler la constellation en orbite basse OneWeb de l'opérateur, ont annoncé les deux entreprises lundi 12 janvier. L'opérateur européen se pose en alternative au système Starlink de SpaceX, l'une des entreprises d'Elon Musk.

Ces satellites, fabriqués à Toulouse sur une nouvelle chaîne de production , seront livrés à partir de fin 2026, a précisé Airbus dans un communiqué commun.

Conformément à ce que l'opérateur européen de satellites de communication avait déjà indiqué, ces nouveaux satellites viendront s'intégrer dans sa constellation en orbite basse, concurrente sur le marché des entreprises (B2B) de l'américain SpaceX et de son service Starlink.

"Ce dernier ensemble de satellites (...) remplacera progressivement les premiers lots de satellites dont la durée de vie arrive à son terme", et "permettra également à Eutelsat de réfléchir à de nouvelles opportunités commerciales" , a précisé Eutelsat.

Les deux groupes n'ont pas précisé le montant du contrat.

Augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros

Après une première commande passée auprès d'Airbus en décembre 2024, cela porte à 440 le nombre de satellites fournis à Eutelsat par le constructeur.

Eutelsat a finalisé en décembre une opération d'augmentation de capital d'environ 1,5 milliard d'euros, à laquelle ont notamment contribué la France et le Royaume-Uni. "On va lancer, grâce à cette augmentation de capital, 440 nouveaux satellites dans les trois ans qui viennent", avait alors indiqué le directeur général de l'opérateur, Jean-François Fallacher.

Depuis sa fusion avec l'entreprise britannique OneWeb en 2023, le groupe a débuté une réorientation stratégique tournée vers le marché de la connectivité spatiale en orbite basse , qui permet de faire fonctionner des services de télécommunications. Eutelsat, qui exploite plus de 600 satellites en orbite basse, voit la croissance de cette activité s'accélérer, alors que sa branche historique, la diffusion de la télévision dans les foyers, continue de décliner.

Valeurs associées

AIRBUS
217,1500 EUR Euronext Paris +0,95%
EUTELSAT
2,2300 EUR Euronext Paris +16,39%

3 commentaires

  • 16:31

    direction les 3 € pour commencer en 2026 !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un bâtiment de Meta affichant le logo du groupe. (Crédit: / Adobe Stock)
    Meta exclut l'Italie de l'interdiction des chatbots d'IA rivaux sur WhatsApp
    information fournie par Reuters 12.01.2026 16:29 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee Meta Platforms META.O exclura l'Italie de son interdiction des chatbots ... Lire la suite

  • Une botte de foin "Non au Mercosur" sur un tracteur alors que des agriculteurs participent à un blocage sur l'autoroute A1 près de Fresnes-lès-Montauban, le 12 janvier 2026 dans le Pas-de-Calais ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Accord UE-Mercosur: la colère agricole persiste et essaime dans les ports
    information fournie par AFP 12.01.2026 16:24 

    Des agriculteurs en colère notamment contre l'accord européen avec le Mercosur sud-américain ont entamé lundi une nouvelle semaine de manifestations en ciblant les ports français, "symbole fort" du libre-échange international, et des autoroutes. À l'approche de ... Lire la suite

  • Un homme marche sur Wall St. à l'extérieur du NYSE à New York
    Wall Street ouvre dans le rouge, la finance pèse
    information fournie par Reuters 12.01.2026 16:04 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, l'attaque de l'administration Trump contre la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant ravivé les inquiétudes quant à ‍l'indépendance de la banque centrale américaine, tandis que la proposition de plafonner pendant ... Lire la suite

  • Vue du Ministère de l'Economie et des Finances de Bercy à Paris
    France: Bercy pas avisé d'une demande sur Abivax, convoitée par Eli Lilly
    information fournie par Reuters 12.01.2026 16:04 

    Le ministère français de ‍l'Economie et des Finances n'a reçu aucune demande pour une ‌autorisation d'investissement dans la société pharmaceutique Abivax, déclare lundi ​une source à Bercy. "Aucune demande ⁠ni dossier de ce type n’a été déposé ⁠à ‍Bercy", a-t-on ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank