Constellation de satellites européens : Eutelsat commande 340 nouveaux satellites à Airbus

Eutelsat exploite déjà plus de 600 satellites en orbite basse qui permettent de faire fonctionner des services de télécommunications.

Des salariés d'Airbus à Toulouse, le 15 mars 2017. ( AFP / REMY GABALDA )

Eutelsat a commancé auprès de la division défense et espace du constructeur Airbus la construction de 340 nouveaux satellites qui viendront renouveler la constellation en orbite basse OneWeb de l'opérateur, ont annoncé les deux entreprises lundi 12 janvier. L'opérateur européen se pose en alternative au système Starlink de SpaceX, l'une des entreprises d'Elon Musk.

Ces satellites, fabriqués à Toulouse sur une nouvelle chaîne de production , seront livrés à partir de fin 2026, a précisé Airbus dans un communiqué commun.

Conformément à ce que l'opérateur européen de satellites de communication avait déjà indiqué, ces nouveaux satellites viendront s'intégrer dans sa constellation en orbite basse, concurrente sur le marché des entreprises (B2B) de l'américain SpaceX et de son service Starlink.

"Ce dernier ensemble de satellites (...) remplacera progressivement les premiers lots de satellites dont la durée de vie arrive à son terme", et "permettra également à Eutelsat de réfléchir à de nouvelles opportunités commerciales" , a précisé Eutelsat.

Les deux groupes n'ont pas précisé le montant du contrat.

Augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros

Après une première commande passée auprès d'Airbus en décembre 2024, cela porte à 440 le nombre de satellites fournis à Eutelsat par le constructeur.

Eutelsat a finalisé en décembre une opération d'augmentation de capital d'environ 1,5 milliard d'euros, à laquelle ont notamment contribué la France et le Royaume-Uni. "On va lancer, grâce à cette augmentation de capital, 440 nouveaux satellites dans les trois ans qui viennent", avait alors indiqué le directeur général de l'opérateur, Jean-François Fallacher.

Depuis sa fusion avec l'entreprise britannique OneWeb en 2023, le groupe a débuté une réorientation stratégique tournée vers le marché de la connectivité spatiale en orbite basse , qui permet de faire fonctionner des services de télécommunications. Eutelsat, qui exploite plus de 600 satellites en orbite basse, voit la croissance de cette activité s'accélérer, alors que sa branche historique, la diffusion de la télévision dans les foyers, continue de décliner.