ASM International N.V. : Achat du turbo PUT Société Générale X45SS (X45SS)
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 14:52

Le titre ASM International N.V. a connu une période de rebond ces dernières séances en direction de la résistance moyen terme des 630.4 EUR. Cette zone pourrait déclencher un signal de vente pour les investisseurs tentés de prendre leurs bénéfices sur la valeur, d'autant plus que les indicateurs techniques mettent en évidence une situation de surachat.

Une correction technique pourrait ainsi mettre en place sous ce niveau, avec les 570 EUR comme principal objectif.

Pour mettre à profit ce scénario baissier, on se positionnera sur le turbo PUT Société Générale X45SS qui cote 2.96 EUR.
La réalisation de notre scénario permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 48% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 670 EUR limitera le risque à -35%.


Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.



Zonebourse.com - Laurent Polsinelli

Valeurs associées

ASM INT
627,4000 EUR Euronext Amsterdam +0,93%
