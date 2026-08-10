Un début de semaine atone sur les places européennes

Une certaine atonie prévaut au sein des Bourses européennes pour démarrer une semaine qui s'annonce moins chargée que les précédentes, avec cependant les chiffres de l'inflation américaine qui devraient retenir l'attention dans l'optique de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed.

Un peu après 10h00, le CAC 40 parisien se montre à peu près stable, autour de 8 713 points, sous-performant légèrement l'Euro Stoxx 600, qui grappille 0,1%, tandis que le DAX de Francfort gagne 0,2%, le FTSE de Londres cède 0,1% et l'Ibex de Madrid perd 0,3%.

Une pause après un rapport sur l'emploi américain bien accueilli

Pour rappel, les grandes places européennes avaient toutes inscrit de nouveaux plus hauts historiques vendredi, portées par des chiffres de l'emploi américain moins bons que prévu, avec la destruction de 23 000 postes non agricoles en juillet et des révisions en forte baisse des créations des deux mois précédents.

"Le ralentissement de la progression des salaires (à 3,2% en rythme annuel, contre 3,4% en juin) constitue un facteur favorable aux actifs risqués, dans la mesure où le risque d'une accélération de l'inflation sous l'effet d'une demande soutenue reste contenu", pointe en outre Jeff Schulze au vu de ce rapport.

Selon cet analyste chez ClearBridge Investments, cette combinaison d'un ralentissement des créations d'emplois et de la progression des salaires donne à la Fed davantage de marge pour faire preuve de patience face à l'inflation et maintenir ses taux inchangés lors de la réunion du FOMC de septembre.

A la suite de la publication du rapport sur l'emploi, la probabilité implicite d'une hausse de taux de 25 points de base par la Fed le mois prochain est tombée à 44% au vu des futures, contre 55% la veille et 67% une semaine auparavant.

Une semaine plus calme en termes de données et de résultats

Les prochains jours s'annoncent relativement moins chargés que les précédents sur le front des statistiques européennes, avec cependant la croissance économique du Royaume-Uni, la production industrielle dans la zone euro ou encore l'inflation en Allemagne et en France.

Outre-Atlantique, les investisseurs devraient surtout se montrer attentifs cette semaine aux indices des prix à la consommation et à la production pour le mois de juillet, ainsi qu'aux ventes de détail et à l'indice de confiance de l'Université du Michigan.

"Les prix de l'essence plus bas devraient maintenir l'inflation globale plus faible que l'inflation sous-jacente et, si les prévisions se réalisent, les taux annuels global et sous-jacent baisseraient d'environ 0,1 point, à 3,45% et 2,51%", pronostique-t-on chez Deutsche Bank à propos de l'inflation.

Le rythme des publications d'entreprises devrait aussi ralentir dans les prochains jours : sont attendues, par exemple, celles d'Alcon, E.ON, RWE et Aviva en Europe, ainsi que celles d'Amrize, de Cisco et d'Applied Materials aux Etats-Unis.

Innate s'envole après son accord avec Sobi

Dans l'actualité des valeurs à Paris, Innate Pharma bondit de 21%, la société de biotechnologie profitant de l'annonce d'une alliance avec le spécialiste suédois des maladies rares Sobi pour le lancement d'une étude pivot de phase 3 sur son lacutamab dans le lymphome T cutané.

Toujours à Paris, Soitec ( 3,5%) et STMicroelectronics ( 2,6%) prennent la tête respectivement du SBF 120 et du CAC 40, soutenues par le retour de l'optimisme autour de l'IA. Après plusieurs séances volatiles, les investisseurs reviennent sur le secteur à la suite de signaux positifs en provenance d'Asie et des Etats-Unis.

Ailleurs en Europe, ASM International gagne 1,8% à Amsterdam, alors que l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs lance ce jour un programme de rachat d'actions ordinaires pour un montant maximal de 150 MEUR, conformément à son annonce du 3 mars dernier.

Porsche Automobil perd 2,3% à Francfort, après avoir mis en demeure Volkswagen d'accélérer la réduction des coûts et des surcapacités, un positionnement ferme qui ravive les inquiétudes sur l'ampleur du bras de fer social qui s'annonce avec les syndicats et les pouvoirs publics allemands.