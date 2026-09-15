Un début de séance hésitant en perspective à Wall Street

A en croire les futures sur le S&P 500 (stable) et le Nasdaq 100 ( 0,1%), une ouverture hésitante se profile à Wall Street, les investisseurs se montrant partagés, à l'image d'une analyste de XS.com, entre les différents facteurs d'inquiétude du moment et des fondamentaux sous-jacents du marché plus positifs.

Pour rappel, le Dow Jones a terminé la première séance de la semaine sur un repli de 0,29% à 52 421 points et le Nasdaq 100 sur un recul de 0,82% à 29 127 points, le S&P 500 affichant quant à lui une baisse de 0,48% à 7 620 points en clôture.

"Le S&P 500 continue de réduire ses gains alors qu'il recule davantage par rapport au record de 7 798,99 points établi le 13 août", constate Linh Tran, analyste de marché chez XS.com, soulignant qu'il se situe désormais environ 2,3% en dessous de son sommet, mais en hausse de plus de 11% depuis le début de l'année.

Selon elle, le sentiment des investisseurs devient plus prudent face à la pression simultanée des prix du pétrole, au-dessus de 100 dollars le baril, des rendements des obligations du Trésor américain, qui approchent les 5%, et de la possibilité que la Fed relève les taux d'intérêt cette semaine.

"Cette correction a également été alimentée par une vague de ventes d'actions liées à l'intelligence artificielle, qui figuraient parmi les principales forces ayant auparavant poussé le marché à des sommets records", rappelle aussi la professionnelle des marchés.

XS.com plus positif sur les fondamentaux du marché

Cependant, Linh Tran estime que les fondamentaux sous-jacents du marché ne se sont pas totalement détériorés, notant que 86% des 492 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats du 2e trimestre ont affiché un BPA supérieur aux estimations des analystes, bien au-dessus de la moyenne à long terme de 67,5%.

"Le ratio cours/bénéfice anticipé du S&P 500 est actuellement d'environ 19 fois, son plus bas niveau depuis avril 2025. Ce n'est pas encore une valorisation bon marché comparée à la moyenne à long terme, mais elle est nettement moins tendue qu'au début de l'année", souligne-t-elle en outre.

Si elle juge que la base des bénéfices reste suffisamment solide pour soutenir la tendance à moyen terme, l'analyste pense que le S&P 500 "aura du mal à remonter aussi rapidement qu'auparavant" et que "le marché aura besoin d'une croissance réelle des bénéfices pour augmenter plutôt que de continuer à se fier uniquement aux attentes".

Une baisse plus forte que prévu de l'indice Empire State

Seule donnée parue avant l'ouverture, l'indice "Empire State" a chuté de 13 points pour s'établir à 7,6 en septembre, alors que le consensus de marché ne visait qu'une baisse de cet indice à un peu moins de 15, reflétant ainsi un ralentissement plus fort que prévu de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de New York.

Dans le détail, la Fed de New York précise que les nouvelles commandes ont légèrement augmenté, tandis que les livraisons ont légèrement diminué. Les commandes non honorées se sont accrues, les délais de livraison se sont substantiellement allongés et la disponibilité des approvisionnements a continué de se détériorer.

L'emploi a augmenté à un rythme soutenu et la durée moyenne de la semaine de travail s'est considérablement accrue. Le rythme de hausse des prix des intrants et des prix de vente s'est accéléré par rapport à des niveaux déjà élevés. Pour l'avenir, les entreprises maintiennent une vision optimiste de leur activité.

"Aujourd'hui, nous allons entendre le secrétaire au Trésor américain Bessent lors de son témoignage devant la commission des services financiers de la Chambre. Ce sera intéressant de voir s'il essaiera de présenter un chemin crédible face à la montée des rendements obligataires", note encore Deutsche Bank au chapitre économique.

Dans l'actualité des valeurs, Berenberg a relevé sa recommandation sur Eli Lilly de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours porté de 1 220 à 1 400 USD, après avoir procédé à une analyse qui, selon lui, confirme un "historique solide de retour sur investissement de premier ordre" réalisé par le laboratoire pharmaceutique.