CAC 40
7 705,90
-0,18%
Un consortium - Orange-Bouygues, iliad - pour racheter SFR ?
information fournie par AOF 04/09/2025 à 11:15

(AOF) - Le trio composé d' Orange , Bouygues et iliad est en ordre de marche pour former un consortium dans l'optique de racheter SFR, propriété du groupe Altice, selon les informations délivrées par La Lettre. L’avenir de l'opérateur reste suspendu à la dette colossale d’Altice France et aux tractations potentielles avec d’autres opérateurs.

Le directeur général d'iliad Thomas Reynaud confirmait il y a peu lors de la publication de solides résultats du groupe au premier semestre qu'il envisageait des opportunités de consolidation sur le marché français, précisant que des discussions très préliminaires ayant eu lieu au mois de juin avec des concurrents concernant une éventuelle vente du propriétaire de SFR, Altice France.

Valeurs associées

BOUYGUES
36,0200 EUR Euronext Paris +1,07%
ORANGE
13,6250 EUR Euronext Paris +0,74%
