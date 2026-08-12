Un consortium mené par Nelson Peltz prépare une offre sur Wendy's

Selon des sources de Reuters, Trian Fund Management, le fonds de l'investisseur activiste Nelson Peltz, prépare avec plusieurs partenaires une offre visant à racheter Wendy's et à retirer la chaîne de restauration rapide de la Bourse. Le consortium pourrait inclure BlueFive Capital, investisseur notamment dans Bugatti, ainsi que Flynn Group, franchisé de Wendy's. Une proposition pourrait être présentée dans les prochaines semaines, même si le calendrier reste susceptible d'évoluer. L'action Wendy's a progressé d'environ 12% après la publication de ces informations.

Le projet intervient alors que Wendy's traverse une période difficile, marquée par une demande faible et une perte de parts de marché dans les hamburgers pendant 17 mois consécutifs. La chaîne, dont les transactions et la fréquentation restent sous pression, a récemment retiré ses prévisions pour l'exercice 2026 après un recul de ses ventes comparables trimestrielles. Sa nouvelle direction étudie plusieurs options stratégiques dans le cadre d'un plan de redressement, dans un contexte où les consommateurs américains limitent leurs dépenses dans la restauration rapide.

Nelson Peltz, qui avait déjà envisagé un rachat de Wendy's en 2022, détient désormais 16,24% du groupe, tandis que la participation de Trian atteint 7,85%. Wendy's, valorisé environ 1,44 milliard de dollars en Bourse, a indiqué qu'il examinerait toute proposition conformément à ses obligations fiduciaires. L'initiative s'inscrit dans l'intérêt persistant des fonds d'investissement pour les chaînes de restauration cotées, après plusieurs tentatives visant Papa John's et la cession en juin des activités de Pizza Hut hors Chine à LongRange Capital.