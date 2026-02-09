 Aller au contenu principal
Un consortium dirigé par Advent et FedEx rachète InPost, une société de consigne de colis
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 07:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un consortium mené par le holding Advent et FedEx FDX.N a accepté d'acheter InPost INPST.AS pour 15,60 euros par action, ce qui valorise la société européenne de consignes de colis à 7,8 milliards d'euros (9,2 milliards de dollars), ont déclaré les entreprises impliquées dans l'opération dans un communiqué lundi.

Elles s'attendent à ce que la transaction soit finalisée au cours du second semestre de cette année.

(1 dollar = 0,8445 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

FEDEX
369,160 USD NYSE +1,44%
INPOST
13,300 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
