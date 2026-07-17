Un commissaire de la FCC estime que l'appel de Trump visant à retirer les licences d'ABC et de NBC est inconstitutionnel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails aux paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Vendredi, le seul membre démocrate de la Commission fédérale des communications (FCC) a critiqué l’appel lancé par le président Donald Trump visant à retirer leurs licences de diffusion à ABC DIS.N , filiale de Disney, et à NBC CMCSA.O , filiale de Comcast, au motif qu’elles avaient refusé de diffuser son discours.

Lors d’un discours de près d’une demi-heure prononcé jeudi en prime time , le président républicain a réitéré bon nombre de ses affirmations de longue date selon lesquelles les élections américaines ne sont pas fiables. Dans son allocution, Trump a déclaré que les chaînes qui n’avaient pas diffusé son discours devraient se voir retirer leurs licences de diffusion.

Anna Gomez, membre de la FCC aux côtés de deux républicains, a qualifié vendredi l’appel de Trump de « ridicule », arguant que les diffuseurs avaient pris «les mêmes décisions éditoriales que celles qu’ils ont prises sous les présidents des deux partis ».

« Ces décisions éditoriales sont protégées par le Premier amendement, et la FCC n’a pas le pouvoir de sanctionner une chaîne pour avoir refusé de diffuser un discours ouvertement politique », a-telle déclaré dans un communiqué. « Il s’agit d’une tentative flagrante d’intimider les diffuseurs, et la FCC ne devrait pas y prendre part. »

La révocation de la licence d’un diffuseur nécessite une procédure en plusieurs étapes et une décision rendue par un juge administratif, qui pourrait faire l’objet d’un recours devant l’ensemble de la FCC et devant les tribunaux.

Les chaînes disposent, en vertu du Premier amendement, de larges droits leur permettant de décider de ce qu’elles diffusent, selon les experts. Mais historiquement, elles ont relayé la plupart des discours présidentiels au motif qu’ils fournissent des informations d’intérêt public.

Les chaînes de télévision ont toutefois refusé de diffuser les discours des présidents démocrates Barack Obama et Joe Biden, ont fait remarquer des responsables.

« Fait rare, les chaînes de désinformation NBC et ABC ont toutes deux déclaré qu’elles ne couvriraient pas ce discours », a déclaré Trump jeudi, ajoutant: « Une fraude comme celle-ci devrait entraîner le retrait de leurs licences. »

Trump a exhorté à plusieurs reprises la FCC à révoquer les licences de NBC et d’ABC.