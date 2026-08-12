Un chiffre d'inflation plus important que jamais

La probabilité d'une hausse de taux de la Fed en septembre est autour de 50%. Le chiffre du jour pourrait faire pencher la balance.

Cette semaine, l'attention des investisseurs se porte sur les statistiques d'inflation aux Etats-Unis.

Le BLS publie aujourd'hui à 14h30 l'indice des prix à la consommation (CPI) et celui des prix à la production (PPI) demain à la même heure.

Des chiffres déterminants pour l'issue de la prochaine réunion de la Fed, prévue les 15 et 16 septembre. Ce matin, la probabilité d'une hausse de taux en septembre est à... 49,9%, selon l'outil Fed Watch du CME.

Depuis le meeting du mois de juillet, plusieurs membres du FOMC ont signalé leur disponibilité à relever les taux en septembre. Toutefois, ces derniers lient souvent leur décision à la vigueur des prochains chiffres d'inflation.

Selon le Financial Times, Kevin Warsh lui-même serait prêt à relever les taux si l'inflation reste élevée et si les marchés anticipent un tel mouvement.

En juillet, trois présidents de Fed régionales, Lorie Logan, Beth Hammack, et Neel Kashkari - ont voté pour une hausse de taux de 25 points de base.

L'inflation a marqué un pic en mai, à 4,2% en rythme annuel, puis a commencé à ralentir en juin, grâce à la baisse des prix du pétrole.

Ce mercredi, les économistes attendent une inflation à 0,1% sur un mois et 3,4% sur un an.

L'indicateur d'inflation préféré de la Fed, le PCE, sera quant à lui publié à la fin du mois. Cependant, ce dernier incorpore plusieurs éléments issus du CPI et du PPI. En conséquence, le PCE est plus simple à prévoir pour les économistes et ressort généralement en ligne avec les attentes. Il est donc moins susceptible de faire évoluer les anticipations de hausse ou de baisse de taux de la Fed.

D'ici à la réunion du mois de septembre, les deux autres rendez-vous importants seront le rapport sur l'emploi du mois d'août (4 septembre) et le CPI du même mois (11 septembre).