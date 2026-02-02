 Aller au contenu principal
Un chiffre d'affaires annuel en léger repli pour Riber
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 08:40

Riber dévoile un chiffre d'affaires annuel 2025 de 40,3 millions d'euros, en repli de 2% mais conforme aux objectifs annoncés, une croissance de 7% au 2e semestre ayant en grande partie compensé une chute de 22% observée sur les 6 premiers mois de l'année.

"Cette performance reflète à la fois le maintien d'une activité soutenue en systèmes de production et la montée en puissance progressive de ROSIE, la nouvelle plateforme MBE dédiée à la photonique sur silicium", explique l'équipementier pour l'industrie des puces.

Le CA annuel des systèmes MBE est resté stable à 30,9 MEUR, correspondant à la facturation de 12 machines, tandis que celui des services et accessoires s'est tassé de 8% à 9,4 MEUR (avec toutefois un redressement de 8,5% au 2e semestre).

A fin 2025, le carnet de commandes total atteint 26,9 MEUR, en progression de 24% malgré un rythme de livraisons particulièrement soutenu en fin d'exercice, et celui des systèmes MBE s'est accru de 22% à 20,3 MEUR.

Grâce à la visibilité apportée par son carnet de commandes et sous réserve de l'obtention des licences nécessaires à la concrétisation des opportunités identifiées sur ses activités systèmes et services, Riber vise une croissance de son CA en 2026.

Valeurs associées

RIBER
5,6300 EUR Euronext Paris -3,43%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

