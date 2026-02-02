Un chiffre d'affaires annuel en léger repli pour Riber
"Cette performance reflète à la fois le maintien d'une activité soutenue en systèmes de production et la montée en puissance progressive de ROSIE, la nouvelle plateforme MBE dédiée à la photonique sur silicium", explique l'équipementier pour l'industrie des puces.
Le CA annuel des systèmes MBE est resté stable à 30,9 MEUR, correspondant à la facturation de 12 machines, tandis que celui des services et accessoires s'est tassé de 8% à 9,4 MEUR (avec toutefois un redressement de 8,5% au 2e semestre).
A fin 2025, le carnet de commandes total atteint 26,9 MEUR, en progression de 24% malgré un rythme de livraisons particulièrement soutenu en fin d'exercice, et celui des systèmes MBE s'est accru de 22% à 20,3 MEUR.
Grâce à la visibilité apportée par son carnet de commandes et sous réserve de l'obtention des licences nécessaires à la concrétisation des opportunités identifiées sur ses activités systèmes et services, Riber vise une croissance de son CA en 2026.
Valeurs associées
|5,6300 EUR
|Euronext Paris
|-3,43%
