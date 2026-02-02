Le secteur manufacturier enregistre sa plus forte hausse depuis près de quatre ans

Usine d'armement du fournisseur de systèmes de défense militaire KNDS à Bourges

L'activité du secteur manufacturier français a connu en janvier sa plus ‍forte augmentation en production depuis près de quatre ans, aidée par les projets d'augmentation des dépenses de défense et ‌militaires en Europe, selon une enquête menée auprès des directeurs d'achats par S&P Global et publiée lundi.

L'indice ​PMI HCOB définitif du secteur manufacturier français a ⁠progressé à 51,2 le mois dernier, contre une lecture préliminaire de 51,0 et après 50,7 ⁠en décembre.

Il dépasse ‍ainsi le seuil de 50, qui sépare ⁠une contraction d'une croissance de l'activité.

L'indice PMI manufacturier de janvier a également atteint son plus haut niveau depuis ​juin 2022.

Le secteur bénéficie des plans européens visant à augmenter les dépenses militaires et de défense, compte tenu de ⁠la guerre en Ukraine et des divergences ​avec les États-Unis, a déclaré S&P Global.

"Bien que ​l'environnement commercial ​reste perturbé par les droits de douane existants, les répercussions ​des nouvelles annonces américaines ⁠sont beaucoup moins perturbatrices qu'il y a un an", a déclaré Jonas Feldhusen, économiste junior à la Hamburg Commercial Bank.

"Dans le même temps, les efforts de l'Europe pour ‌renforcer son autonomie stratégique en matière de politique de défense gagnent du terrain. Ensemble, ces deux développements clés pourraient donner un coup de pouce au secteur manufacturier en 2026", a-t-il ajouté.

