L'or et l'argent plongent à nouveau, CME relève ses exigences de marges

L'or, l'argent et le cuivre sont photographiés lors de la préparation de la feuille d'or dans l'atelier de Dungl à Schwechat

L'or et l'argent poursuivent leur chute lundi après que l'opérateur CME Group a relevé ses exigences de marge à la suite ‍d'un fort mouvement de vente consécutif à la nomination de Kevin Warsh comme futur président de la Réserve fédérale (Fed).

Après avoir atteint des records au début de la semaine dernière, l'or a ‌chuté de plus de 9% vendredi, son plus fort repli journalier depuis 1983, et reculait encore lundi de de 5,45% à 4.600,7 dollars l'once.

L'argent lâche près de ​9% lundi après avoir plongé de 27% la séance précédente.

CME Group a annoncé ⁠samedi une augmentation des exigences de marges sur ses contrats à terme sur métaux, qui entrera en vigueur après la clôture du marché lundi.

Les marges ⁠requises pour les contrats à ‍terme sur l'or passent de 6% à 8%, tandis que celles ⁠des contrats à terme sur l'argent devraient atteindre 15% contre 11% auparavant. Les contrats à terme sur le platine et le palladium connaîtront également une hausse de leurs exigences de ​marge.

Une augmentation des exigences de marge est généralement défavorable aux contrats concernés car l'accroissement des capitaux nécessaires peut freiner la spéculation, réduire la liquidité et inciter les opérateurs à liquider ⁠leurs positions.

Selon des analystes, les investisseurs opérant avec des effets de levier ​subissent des pertes considérables, ce qui les oblige à vendre d'autres ​actifs pour couvrir les ​appels de marge sur l'argent et l'or.

Les Bourses en Asie ont chuté lundi, un mouvement ​suivi par l'Europe à l'ouverture tandis que les ⁠contrats à terme sur la Bourse de New York signalent un repli de plus de 1%.

La chute des métaux précieux intervient dans un contexte de repli généralisé des matières premières.

Les cours du brut reculent de 5% lundi en raison des signes d'apaisement entre les États-Unis et ‌l'Iran. Les marchés du cuivre et du minerai de fer sont pour leur part confrontés aux inquiétudes liées aux stocks élevés et à la faiblesse de la demande à l'approche des vacances du Nouvel An lunaire ce mois-ci en Chine, le plus grand acheteur mondial de métaux industriels et en vrac.

(Rédigé par Ishaan Arora et Swati Verma; version française Diana ‌Mandia, édité par Blandine Hénault)