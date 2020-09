Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un chasseur arménien abattu par un avion turc, déclare Erevan Reuters • 29/09/2020 à 16:59









(Actualisé avec démenti §3-4) EREVAN, 29 septembre (Reuters) - Un avion de combat SU-25 de l'armée de l'air arménienne a été abattu par un chasseur F-16 turc au-dessus du territoire arménien, et son pilote est décédé, a annoncé mardi sur Facebook une porte-parole du ministère arménien de la Défense. L'appareil effectuait une mission militaire quand il a été abattu, a précisé Chouchane Stepanian. L'information a été démentie à la fois par le ministère azerbaïdjanais de la Défense et de hauts responsables turcs. "L'Arménie devrait se retirer des territoires qu'elle occupe plutôt que de recourir à de pauvres artifices de propagande", a déclaré le directeur des communications de la présidence turque Fahrettin Altun. L'Arménie et l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, se sont mutuellement accusés mardi d'avoir ouvert le feu sur des positions éloignées de l'enclave du Haut-Karabakh, peuplée majoritairement d'Arméniens, où les combats se poursuivent pour une troisième journée consécutive, faisant des victimes civiles de plus en plus nombreuses. (Nvard Hovhannisyan; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

