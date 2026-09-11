UN CHANGEMENT DURABLE-Pleins feux sur le climat : le nuage toxique du 11 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Ross Kerber

Alors que le monde entier se recueille aujourd’hui pour commémorer les pertes humaines et les répercussions sociales et politiques des attentats terroristes perpétrés contre le World Trade Center de New York il y a exactement 25 ans, il convient également de souligner les conséquences environnementales de ces événements. Vous pouvez en savoir plus sur les problèmes de santé liés au nuage toxique laissé par l’effondrement des tours dans la newsletter de cette semaine, ci-dessous.

Cette semaine, j’ai également pu m’entretenir avec Bain & Co au sujet de leur nouveau rapport sur le développement durable – rédigé à l’intention des directeurs généraux, mais qui contient des enseignements pour nous tous. Attention, spoiler: selon Bain, il faut surveiller de près le rythme des investissements dans les technologies propres, sujet sur lequel vous trouverez d’autres liens ci-dessous.

N’hésitez pas à me suivre sur LinkedIn ou à me contacter à l’adresse . Et ne vous inquiétez pas, Sharon Kimathi, chroniqueuse régulière de Switch, reprendra du service la semaine prochaine.

PERPÉTUER LES INVESTISSEMENTS DURABLES

Les investissements dans le développement durable ont atteint le chiffre record de 2 400 milliards de dollars l’année dernière, 90 % de ces fonds ayant été consacrés aux énergies vertes, aux bâtiments et à la mobilité, selon un nouveau rapport de Bain & Co . Ces dépenses ont permis au monde d’éviter les pires scénarios en matière de changement climatique .

J’ai discuté de cette étude avec Jean-Charles van den Branden, coauteur du rapport et associé chez Bain basé à Bruxelles. J’en suis ressorti à la fois optimiste et conscient que le ralentissement du réchauffement climatique dépendra bien davantage des actions de la Chine et de l’Inde que de celles des pays occidentaux.

Parmi les défis à relever: trois secteurs – que Bain qualifie de “secteurs en difficulté” – l’agriculture, l’industrie manufacturière et les matériaux, ainsi que le capital naturel – ont reçu moins de 10 % des investissements alors qu’ils représentent 37 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Si les énergies renouvelables ont généré de solides rendements, des domaines tels que les protéines alternatives, le recyclage chimique avancé ou les plastiques biosourcés n’ont pas encore été aussi rentables. Pour l’instant. Comme l’indique le rapport à propos d’une autre technologie prometteuse mais pas encore révolutionnaire, l’hydrogène vert:

“Une avancée dans la technologie des électrolyseurs (telle que l’électrolyse à alimentation capillaire), associée à un accès à une électricité renouvelable bon marché, pourrait permettre de produire de l’hydrogène vert à des prix compétitifs. Cela permettrait alors une évolution radicale dans les domaines de l’acier vert, des engrais, des carburants maritimes et d’autres applications en aval, ce qui pourrait bouleverser des secteurs entiers tels que l’industrie, l’agriculture et les transports.”

Autre constat: parmi les 7 500 consommateurs interrogés, 85 % ont déclaré se soucier de la durabilité environnementale, contre 79 % l’année dernière. Les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les inondations, les vagues de chaleur et les feux de forêt, continuent de susciter des inquiétudes et ont conduit les gens à “agir de manière durable sans pour autant qualifier souvent leurs actions de durables”, indique le rapport. Par exemple, ils limitent leur consommation d’énergie à domicile pour faire des économies, et non pour préserver la planète. Mais ces motivations variées mènent aux mêmes résultats écologiques.

M. van den Branden, de Bain, a déclaré que ce qui pourrait en fin de compte déterminer l’issue, c’est la rapidité avec laquelle les économies moins développées abandonneront des sources d’énergie telles que le charbon, en particulier en Asie.

“Le facteur décisif réside moins aux États-Unis ou en Europe. Il se trouve en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est. C’est là que le rythme d’électrification, notamment des véhicules électriques, nous mènera réellement vers un monde à 2 degrés plutôt qu’à 2,5 degrés”, a-t-il déclaré. (Ces chiffres font référence au niveau de réchauffement prévu par rapport aux niveaux préindustriels, exprimé en degrés Celsius.)

Techniquement, ce rapport se présente sous la forme de recommandations destinées aux “directeurs généraux visionnaires”, mais dans la pratique, il constitue une lecture intéressante pour toute personne préoccupée par la stratégie environnementale des entreprises. Selon M. van den Branden, le rôle d’un directeur général consiste à être au fait des tendances et à décider où investir les ressources à mesure que les technologies – même celles qui accusent un retard – commencent à paraître plus prometteuses, et que les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient.

POINTS À RETENIR

* Ralentissement des technologies propres: le cabinet d’études Rhodium Group a constaté que les investissements mondiaux dans les technologies propres avaient chuté de 17 % pour s’établir à 770 milliards de dollars au premier semestre 2026. Le ralentissement observé en Chine a compensé la croissance enregistrée ailleurs, selon ses conclusions. (À la lumière de ce qui précède, Bain & Co vous dirait également qu’il s’agit là d’une conclusion importante.)

* Essor des technologies propres: les dépensesmondiales consacrées à l’hydrogène propre ont dépassé les 130 milliards de dollars , portées par les préoccupations en matière de sécurité énergétique et les besoins industriels, a indiqué un groupe professionnel.

* Factures d’électricité finlandaises: un nouvel investissement majeur dans un centre de données par Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O en Finlande a fait craindre des pénuries d’électricité et une hausse des prix de l’énergie .

* Du charbon à Newcastle, édition 2026: L'organisationde défense Global Witness a déclaré que son enquête avait révélé que de grands détaillants britanniques vendaient du charbon de bois pour barbecue provenant d'arbres abattus afin de créer davantage de terres agricoles dans la forêt sèche subtropicale du Gran Chaco, au Paraguay .

PRISME ESG

Je travaillais à Boston le 11 septembre 2001 – il y a 25 ans aujourd’hui – loin de l’énorme nuage toxique qui s’est répandu dans le sud de Manhattan après que des avions détournés ont fait s’effondrer les tours jumelles du World Trade Center.

Des New-Yorkais m’ont raconté à quel point la poussière et les odeurs semblaient omniprésentes longtemps après les événements. De nombreux secouristes ont reçu un diagnostic de cancer ou d’autres maladies dévastatrices liées à leur exposition à Ground Zero, tandis que d’autres n’ont pas survécu pour atteindre cet anniversaire . Vous pouvez visionner notre reportage vidéo sur le sujet, réalisé par la journaliste vidéo de Reuters Erica Stapleton, en cliquant ici .

Ce qui m’a particulièrement surpris, c’est sa découverte: personne ne dispose d’une liste exhaustive de tous les décès liés au 11 septembre. À ce jour, la plupart des études sanitaires qui ont suivi les personnes exposées au nuage de poussière se sont concentrées sur les premiers intervenants et d’autres adultes.

Enfin, le mois dernier, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont annoncé qu’ils lanceraient un appel à candidatures auprès des chercheurs afin de mettre en place le Centre de coordination de la recherche sur la jeunesse du World Trade Center et d’identifier et de suivre les répercussions sur un groupe que l’on pourrait appeler “les enfants du 11 septembre” .

Les CDC ont précisé que les participants à l’étude devront avoir eu 21 ans ou moins, ou avoir été encore dans l’utérus de leur mère, et avoir vécu au sud de la 14e rue à Manhattan ou n’importe où à Brooklyn le 11 septembre 2001 et après cette date. Une cohorte d’individus du même âge mais non exposés sera recrutée à des fins de comparaison.

La Dr Joan Reibman, pneumologue au NYU Langone Medical Center et fondatrice du World Trade Center Environmental Health Center, a déclaré que le recrutement des participants nécessiterait un soutien important de la part de la communauté.

“Ces personnes sont aujourd’hui dispersées à travers les États-Unis. Elles sont toutes plus âgées. Elles ne souhaitent pas forcément revenir sur cette période”, a-t-elle déclaré. “Il va falloir travailler d’arrache-pied avec les associations locales pour tenter de les recruter.”

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