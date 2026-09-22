UN CHANGEMENT DURABLE-L'ONU peut-elle conserver toute sa pertinence ?

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par Sharon Kimathi

La lettre d'information d'aujourd’hui est consacrée aux thèmes de l’environnement et de la gouvernance qui seront abordés lors de l’Assemblée générale des Nations unies de 2026, qui se tiendra dans un contexte de hausse des températures, de tensions géopolitiques autour des ressources minérales et de l’essor de l’intelligence artificielle.

Le président américain Donald Trump devrait donner le coup d’envoi de cette Assemblée par un discours. L’année dernière, il avait déclaré aux délégués que certains pays « allaient droit en enfer » en raison, entre autres, de leur politique climatique et des migrations massives. Cliquez ici pour connaître les dernières informations sur ses rencontres.

L’Assemblée générale de cette année est confrontée à un débat existentiel sur la pertinence de l’ONU, avec pour thème: “Restaurer la confiance, gérer la transformation: une Organisation des Nations unies au service de tous”.

LA PERTINENCE DE L’ONU FACE AUX CRISES

L’ONU peine à rester pertinente face aux attaques de Trump , dont l’administration a réduit les contributions américaines et s’est retirée de dizaines d’organes onusiens.

Les États-Unis ont évité de perdre leur droit de vote à l’Assemblée en versant la semaine dernière 725 millions de dollars au titre du budget ordinaire, mais ils doivent toujours plus d’un milliard de dollars à l’ONU et ne cessent d’exiger des réductions budgétaires et des réformes.

De plus, le président chinois Xi Jinping , qui s’était exprimé pour la dernière fois lors de cette réunion par visioconférence en 2021, ne se rendra pas à New York, préférant participer jeudi à des entretiens avec Trump à Washington, ce qui alimente le débat sur la pertinence de l’ONU face aux crises mondiales.

Des interrogations planent également sur la direction de cette organisation vieille de 80 ans, alors que le mandat du secrétaire général Antonio Guterres s’achève fin 2026, sans qu’aucun favori ne se détache clairement dans la course ​pour lui succéder.

M. Guterres a déclaré aux journalistes avant la réunion que la nécessité d’un contrôle plus strict serait l’un des principal​thèmes de ses entretiens avec les dirigeants mondiaux réunis à New York.

LE GROENLAND ET LE DÉPASSEMENT DE LA LIMITE DE 1,5 °C

Trump doit également rencontrer mardi les dirigeants du Groenland et du Danemark afin de signer un accord qui permettra une présence militaire américaine accrue au Groenland et pourrait mettre fin à une impasse concernant cette île stratégiquement située et riche en minerais.

Le Groenland, ancienne colonie et désormais territoire semi-autonome du Royaume du Danemark , est situé entre l'Arctique et l'Amérique du Nord.

Le changement climatique sera également à l’ordre du jour alors que le monde s’efforce de limiter le réchauffement à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Les dirigeants mondiaux se sont engagés à limiter le réchauffement dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat de 2015, et les chefs d’État des petites nations insulaires et d’autres pays les plus touchés par le changement climatique devraient à nouveau appeler à l’action.

Le mois d’août a été le premier mois depuis novembre 2025 au cours duquel la température moyenne mondiale a ​dépassé 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels.

POINTS À RETENIR

* Procès pour racisme contre Tesla: le procès intenté par le Département des droits civils de Californie, une agence d’État, accusant Tesla de tolérer une discrimination raciale généralisée dans son usine d’assemblage phare, a débuté cette semaine et devrait se poursuivre jusqu’au 30 octobre. Dans la plainte déposée en 2022, l’agence affirme que les travailleurs noirs de l’usine Tesla de Fremont, en Californie, ont été victimes de harcèlement généralisé de la part d’autres employés, notamment sous forme d’insultes racistes et de graffitis, et que Tesla n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ou y mettre fin. Tesla nie toute faute. Cliquez ici pour en savoir plus sur cette affaire.

* Fiscalité et inégalités: une initiative populaire soumise au vote le 3 novembre demandera aux Californiens s’ils souhaitent imposer une taxe unique de 5 % aux milliardaires de l’État . Selon les analystes politiques, l’adoption de cette proposition est loin d’être acquise, dans un contexte de débat qui a soulevé des questions sur les inégalités de revenus et les perspectives économiques futures de la Californie.

* Crise cubaine: le réseau électrique cubain a subi une panne totale ce week-end, privant des millions de personnes d’électricité dans un contexte de campagne de pression américaine qui a largement empêché le pétrole d’atteindre la plus grande île des Caraïbes. La dernière d’au moins six pannes partielles ou totales du réseau depuis janvier n’a guère fait sensation dans un pays habitué à de longues heures, voire de longues journées, sans électricité.

* Climatisation des usines au Bangladesh: les marques devraient partager la charge financière liée à l’investissement dans des systèmes de climatisation visant à réduire le stress thermique des ouvriers des usines de confection, ont déclaré des chercheurs du Global Labor Institute de l’université de Cornell dans un rapport, alors que le changement climatique fait peser des risques croissants sur les pôles de production de vêtements. Cliquez ici pour lire l’analyse complète de Reuters.

* Crédits carbone en Nouvelle-Zélande: depuis près de 20 ans, la Nouvelle-Zélande est à l’avant-garde de l’un des programmes de plantation d’arbres les plus ambitieux au monde, ayant approuvé près de 9 000 kilomètres carrés de forêts génératrices de crédits carbone. Cela représente environ 11 fois la superficie de la ville de New York. Pourtant, l’essor de la sylviculture carbone et des crédits carbone négociables a également intensifié la concurrence pour les terres destinées à l’élevage ovin et bovin. Cliquez ici pour lire l’intégralité du reportage d’investigation spécial de Reuters.

ENTRETIEN

Kaysie Brown, directrice adjointe chargée de la diplomatie climatique et de la géopolitique au sein du groupe de réflexion sur le changement climatique E3G, partage ses réflexions sur l’Assemblée générale des Nations unies:

“Alors que la majorité des dirigeants mondiaux se réunissent à New York, c’est le moment de rester fermes sur la coopération dans un monde en pleine fragmentation.

“Les crises à l’ordre du jour, qu’il s’agisse des chocs énergétiques liés aux conflits en cours au Moyen-Orient et en Ukraine, des vagues de chaleur record, des feux de forêt ou encore d’un phénomène El Niño qui se profile, ne sont pas des raisons de mettre le climat de côté; elles sont au contraire la raison pour laquelle il faut agir, plus rapidement et ensemble.”

“Au cours de la dernière année du mandat du secrétaire général Guterres, les dirigeants doivent faire preuve de détermination pour tirer parti des opportunités économiques offertes par les énergies propres et l’action climatique, et relever ensemble les défis afin de renforcer la résilience dont leurs populations ont besoin.”

ZOOM SUR L’ESG

Loin des débats à l’ONU, nous mettons en avant un reportage sur le sauvetage de chiots.

Cliquez ici pour en savoir plus sur un programme pilote mené par l’association allemande de protection des animaux Tierhilfe Hoffnung, qui vise à proposer une meilleure alternative à la politique roumaine d’euthanasie des animaux indésirables.

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