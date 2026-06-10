Un Californien accusé d'avoir escroqué la banque Western Alliance de près de 100 millions de dollars

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Un homme de Californie a été inculpé pour avoir escroqué la Western Alliance Bancorp WAL.N de près de 100 millions de dollars en falsifiant des polices d'assurance titre afin de gonfler la valeur des garanties qu'il avait fournies pour obtenir des prêts.

Dans une plainte rendue publique mercredi, Mahender Makhijani, 44 ans, de Newport Beach, a été inculpé de fraude bancaire, un délit passible d'une peine maximale de 30 ans d'emprisonnement.

L'affaire a été annoncée par le premier assistant du procureur fédéral Bill Essayli à Los Angeles.

Elle fait suite à une action civile intentée en août dernier par Western Alliance contre la société de Makhijani, Cantor Group V, dans laquelle la banque affirmait qu'on lui devait 98,6 millions de dollars. Le numéro de l'affaire est mentionné dans la plainte pénale.

Un avocat commis d'office représentant Makhijani n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Les avocats qui ont défendu Cantor dans le cadre du procès intenté par Western Alliance n'ont pas non plus répondu immédiatement à des demandes similaires.

Western Alliance n'a pas non plus immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La banque basée à Phoenix a clôturé le mois de mars avec 98,9 milliards de dollars d'actifs et figure parmi les 30 plus grandes banques américaines.

Cantor partageait une adresse à Newport Beach avec Continuum Analytics, une société d'investissement immobilier dont les bureaux ont été perquisitionnés par des agents du FBI en septembre 2025, et qui était liée à des créances douteuses de Western Alliance et de Zions Bancorp ZION.O dans l'Utah, a rapporté Reuters .

Ni Cantor ni Continuum ne sont mis en cause dans cette affaire pénale.

Les procureurs ont déclaré que Cantor avait obtenu un financement de 100 millions de dollars auprès de Western Alliance en 2024 pour octroyer ou racheter des prêts garantis par des biens immobiliers.

La plainte indique que Makhijani a utilisé un logiciel Adobe pour créer des polices de titre qui plaçaient faussement Cantor en position de premier rang sur certaines garanties, alors même que d'autres créanciers devaient être remboursés en priorité, ce qui réduisait la valeur des intérêts de Cantor.

Si Western Alliance avait eu connaissance des agissements de Makhijani, elle aurait déclaré Cantor en défaut de paiement et exigé le “remboursement immédiat et intégral” de près de 100 millions de dollars, selon la plainte.

Western Alliance n'a pas subi de perte car elle pourrait encore récupérer l'argent auprès des garants, selon la plainte.

Dans un document déposé en septembre 2025 dans le cadre de l'affaire civile opposant Western Alliance à Cantor, ce dernier a nié avoir commis une fraude ou fourni des polices de titre “falsifiées”.