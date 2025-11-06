Un cadre qui travaillait avec Charlie Javice chez Frank est condamné à 68 mois de prison pour fraude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un ancien cadre financier reconnu coupable d'avoir aidé Charlie Javice à escroquer JPMorgan Chase JPM.N pour acheter la startup d'aide financière aux étudiants Frank pour 175 millions de dollars a été condamné mercredi à 68 mois de prison.

Olivier Amar, qui était le directeur de la croissance de Frank, a été condamné par le juge de district américain Alvin Hellerstein à Manhattan. Le juge Hellerstein a également condamné Javice à 85 mois de prison le 29 septembre. Elle devrait faire appel de sa condamnation.

Les avocats d'Amar n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Javice a fondé Frank en 2017 et a été félicitée pour avoir simplifié l'aide financière aux étudiants et aux parents.

Mais les procureurs ont déclaré que lorsque le moment est venu de vendre l'entreprise, les accusés ont créé une fausse liste de clients, contenant de vrais noms qu'ils ont achetés à des courtiers en données.

Les procureurs ont déclaré que les accusés avaient agi de la sorte pour convaincre JPMorgan que Frank avait environ 4,25 millions de clients, et non les quelque 300 000 qu'il avait en réalité.

Les deux accusés ont été reconnus coupables de fraude bancaire, de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude électronique et d'association de malfaiteurs.

Les procureurs ont déclaré qu'Amar méritait au moins six ans de prison. Les avocats d'Amar n'ont pas demandé de peine d'emprisonnement, affirmant qu'il n'était pas l'auteur de la fraude et qu'il avait perdu son gagne-pain et sa réputation.

Le natif de Montréal s'attend à être expulsé après sa condamnation, selon les documents judiciaires.

Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, a qualifié l'achat de Frank d'"énorme erreur"

La plus grande banque américaine a demandé lundi à un juge du Delaware de mettre fin à son obligation de continuer à payer les factures juridiques de Javice et d'Amar, qui s'élèvent selon elle à un total "époustouflant" de 115 millions de dollars.