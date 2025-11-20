Un CAC 40 revigoré par les nouveaux résultats étincelants de Nvidia

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en hausse, au terme de l'avant-dernière séance de la semaine, galvanisés par les solides résultats de Nvidia et ses prévisions favorables dévoilés hier soir. Le CAC 40 a rebondi. Après cinq séances consécutives de replis qui lui avaient fait perdre 3,49%, l'indice phare parisien a progressé de 0,34% à 7981,07 points. Il est repassé au-dessus de la barre des 8000 points en cours de séance, mais une part importante de ses gains s'est évaporée en fin d'après-midi. De son côté, l'Eurostoxx 50 a gagné 0,64% à 5577,53 points.

A Wall Street, les indices évoluent dans le vert, soutenus également par Nvidia. Vers 17h45, le Dow Jones avance de 0,30%.

Nvidia rassure les marchés

Enregistrant une des plus fortes hausses du Dow Jones ce jeudi, le géant des puces pour l'intelligence artificielle a généré au troisième trimestre un chiffre d'affaires record de 57 milliards de dollars, en hausse de 62% sur un an. Son bénéfice net s'est envolé de 65%, à 31,91 milliards de dollars. La première capitalisation boursière mondiale avait dévoilé hier ses solides résultats, dans un contexte de craintes à propos de l'existence d'une bulle spéculative dans le secteur de l'IA. Sur ce sujet, le PDG Jensen Huang a rejette l'idée de cette bulle : "On en a beaucoup parlé. De notre point de vue, nous voyons nous voyons les choses très différemment".

Outre-atlantique, les investisseurs ont aussi pris connaissance hier soir à 20h des minutes de la dernière réunion de la Fed. Le compte rendu montre qu'une majorité des décideurs monétaires est favorable à un maintien des taux dans la fourchette actuelle de 3,75 à 4%.

"Les Minutes de la Fed ont confirmé ce que beaucoup redoutaient : le Comité est désormais profondément divisé sur la trajectoire des taux. Plusieurs membres jugent qu'un nouveau geste en décembre pourrait se justifier, mais le camp qui s'y oppose gagne du terrain à mesure que l'inflation refuse de s'éteindre", explique John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Rapport mitigé sur l'emploi américain

Ce jeudi, le rapport mensuel tant attendu sur l'emploi américain en septembre a enfin été dévoilé cet après-midi à 14h30. Il n'avait pas pu être communiqué en octobre en raison du shutdown. La paralysie budgétaire de 43 jours avait perturbé la collecte des données statistiques sur l'économie américaine.

Selon ce rapport, l'économie des Etats-Unis a créé 119 000 postes, soit bien plus que les 53 000 attendus. Au mois d'août, les investisseurs avaient pris connaissance de 4 000 destructions d'emploi. En parallèle, le salaire horaire moyen n'a progressé que de 0,2%, soit un net ralentissement par rapport à la hausse de 0,4% observée en août. Les analystes tablaient sur une progression de 0,3%. Enfin, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point, à 4,4%, alors qu'il était attendu stable à 4,3%.

"Le rapport sur l'emploi de septembre, qui a été le plus longuement attendu de l'après-guerre, ne rassure pas sur l'évolution du marché du travail américain. Ce dernier n'arrive plus à absorber les nouveaux arrivants et le secteur privé ne recrute hors secteur de la santé. Ces évolutions, qui rappelons-le précédaient la période de shutdown, sont suffisantes pour faire basculer dans le camp d'une baisse de taux en décembre les quelques membres du Board de la Fed qui ne se sont pas encore prononcés (Powell, Jefferson, Cook)", a commenté Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.

Au chapitre des valeurs, Soitec a enregistré la plus forte baisse du SBF 120 en raison de ses perspectives inférieures aux attentes.

A l'inverse, Elior et BNP Paribas ont grimpé. Le groupe de restauration collective a figuré parmi les plus fortes progressions du SBF 120 après la publication de résultats en net redressement au titre de l'exercice fiscal 2024-2025. La banque a fini leader du CAC 40 à la faveur de la révision à la hausse de ses ratios de solvabilité.