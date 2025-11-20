 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 925,00
-0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un CAC 40 revigoré par les nouveaux résultats étincelants de Nvidia
information fournie par AOF 20/11/2025 à 17:55

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en hausse, au terme de l'avant-dernière séance de la semaine, galvanisés par les solides résultats de Nvidia et ses prévisions favorables dévoilés hier soir. Le CAC 40 a rebondi. Après cinq séances consécutives de replis qui lui avaient fait perdre 3,49%, l'indice phare parisien a progressé de 0,34% à 7981,07 points. Il est repassé au-dessus de la barre des 8000 points en cours de séance, mais une part importante de ses gains s'est évaporée en fin d'après-midi. De son côté, l'Eurostoxx 50 a gagné 0,64% à 5577,53 points.

A Wall Street, les indices évoluent dans le vert, soutenus également par Nvidia. Vers 17h45, le Dow Jones avance de 0,30%.

Nvidia rassure les marchés

Enregistrant une des plus fortes hausses du Dow Jones ce jeudi, le géant des puces pour l'intelligence artificielle a généré au troisième trimestre un chiffre d'affaires record de 57 milliards de dollars, en hausse de 62% sur un an. Son bénéfice net s'est envolé de 65%, à 31,91 milliards de dollars. La première capitalisation boursière mondiale avait dévoilé hier ses solides résultats, dans un contexte de craintes à propos de l'existence d'une bulle spéculative dans le secteur de l'IA. Sur ce sujet, le PDG Jensen Huang a rejette l'idée de cette bulle : "On en a beaucoup parlé. De notre point de vue, nous voyons nous voyons les choses très différemment".

Outre-atlantique, les investisseurs ont aussi pris connaissance hier soir à 20h des minutes de la dernière réunion de la Fed. Le compte rendu montre qu'une majorité des décideurs monétaires est favorable à un maintien des taux dans la fourchette actuelle de 3,75 à 4%.

"Les Minutes de la Fed ont confirmé ce que beaucoup redoutaient : le Comité est désormais profondément divisé sur la trajectoire des taux. Plusieurs membres jugent qu'un nouveau geste en décembre pourrait se justifier, mais le camp qui s'y oppose gagne du terrain à mesure que l'inflation refuse de s'éteindre", explique John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Rapport mitigé sur l'emploi américain

Ce jeudi, le rapport mensuel tant attendu sur l'emploi américain en septembre a enfin été dévoilé cet après-midi à 14h30. Il n'avait pas pu être communiqué en octobre en raison du shutdown. La paralysie budgétaire de 43 jours avait perturbé la collecte des données statistiques sur l'économie américaine.

Selon ce rapport, l'économie des Etats-Unis a créé 119 000 postes, soit bien plus que les 53 000 attendus. Au mois d'août, les investisseurs avaient pris connaissance de 4 000 destructions d'emploi. En parallèle, le salaire horaire moyen n'a progressé que de 0,2%, soit un net ralentissement par rapport à la hausse de 0,4% observée en août. Les analystes tablaient sur une progression de 0,3%. Enfin, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point, à 4,4%, alors qu'il était attendu stable à 4,3%.

"Le rapport sur l'emploi de septembre, qui a été le plus longuement attendu de l'après-guerre, ne rassure pas sur l'évolution du marché du travail américain. Ce dernier n'arrive plus à absorber les nouveaux arrivants et le secteur privé ne recrute hors secteur de la santé. Ces évolutions, qui rappelons-le précédaient la période de shutdown, sont suffisantes pour faire basculer dans le camp d'une baisse de taux en décembre les quelques membres du Board de la Fed qui ne se sont pas encore prononcés (Powell, Jefferson, Cook)", a commenté Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.

Au chapitre des valeurs, Soitec a enregistré la plus forte baisse du SBF 120 en raison de ses perspectives inférieures aux attentes.

A l'inverse, Elior et BNP Paribas ont grimpé. Le groupe de restauration collective a figuré parmi les plus fortes progressions du SBF 120 après la publication de résultats en net redressement au titre de l'exercice fiscal 2024-2025. La banque a fini leader du CAC 40 à la faveur de la révision à la hausse de ses ratios de solvabilité.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rentrée des classes à Lyon, le 1er septembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Education: des résultats contrastés aux évaluations nationales, le collège à la peine
    information fournie par AFP 20.11.2025 18:30 

    Le ministère de l'Education a publié jeudi les résultats des évaluations nationales passées en septembre par les écoliers, collégiens et lycéens, qui montrent un bilan contrasté et parfois "préoccupant" au collège, sur lequel il faut "faire porter l’effort", selon ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage remporte un contrat pour le Grand Prix urbain de Madrid en 2026
    information fournie par AOF 20.11.2025 18:24 

    (AOF) - Eiffage a remporté un second contrat pour la construction des infrastructures du circuit urbain de Madrid en Espagne. Le montant de ce marché s’élève à 68 millions d’euros. Eiffage Construcción, filiale du groupe, sera chargée de la réalisation de nouveaux ... Lire la suite

  • aurea recyclage (Crédit: / Aurea)
    Aurea : cooptation d’un nouvel administrateur
    information fournie par AOF 20.11.2025 18:17 

    (AOF) - Aurea, l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce que le conseil d’administration, après avoir pris acte de la démission de René Riper, a décidé à l’unanimité dans sa séance du 20 novembre 2025, de procéder ... Lire la suite

  • Shein ne dit pas refuser le principe d'une audition mais évoque un problème d'agenda. ( AFP / Julie SEBADELHA )
    La convocation de Shein devant les députés décalée au 2 décembre
    information fournie par AFP 20.11.2025 18:15 

    "Pas en mesure" d'être présent le 26 novembre devant la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale en raison d'une audience judiciaire le même jour, Shein est désormais convoqué le 2 décembre, a appris l'AFP jeudi. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank