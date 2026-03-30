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Un cabinet d'avocats enquête sur des allégations de vente à découvert chez ADMA Biologics ; les actions sont en hausse
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie ADMA Biologics ADMA.O augmentent de 2 % à 9,40 $ avant la mise sur le marché

** Le cabinet d'avocats Bleichmar Fonti & Auld a déclaré qu'il enquêtait sur le fabricant de médicaments pour des violations potentielles de la loi sur les valeurs mobilières ** L'enquête fait suite à un rapport du 24 mars par le vendeur à découvert Culper Research alléguant que la société a utilisé le bourrage de canaux pour gonfler les revenus de 2025

** Culper a allégué qu'ADMA a encouragé les distributeurs à stocker en excès Asceniv, une thérapie immunitaire pour un trouble rare du système immunitaire, en offrant des rabais et des conditions de paiement prolongées

** Le vendeur à découvert a estimé que le chiffre d'affaires d'ADMA aurait baissé de 3 % en 2025 sans la pratique alléguée, alors que l'entreprise a fait état d'une croissance de 20 %

** Les actions d'ADMA ont augmenté de plus de 6 % en 2025

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ADMA BIOLOGICS
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