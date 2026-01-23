Un BPA trimestriel en baisse moins forte que prévu pour SLB
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 13:30
Toujours par rapport aux 3 derniers mois de 2024, le groupe de technologies pour l'énergie a vu son EBITDA ajusté se tasser de 2% à 2,33 milliards de dollars, soit une marge en repli de 175 points de base à 23,9% pour des revenus en hausse de 5% à 9,75 milliards.
"SLB a conclu l'année avec des résultats très solides au 4e trimestre, portés par les systèmes de production, le numérique et la performance des réservoirs", commente Olivier Le Peuch, le directeur général de SLB.
"Le chiffre d'affaires a augmenté de manière séquentielle dans les quatre régions géographiques pour la première fois depuis le 2e trimestre 2024, reflétant une activité montante mondiale stabilisée", souligne-t-il en outre.
"Nous prévoyons que l'activité s'améliorera progressivement dans les marchés clés où nous opérons, ce qui nous donne confiance pour générer à nouveau de solides flux de trésorerie en 2026", affirme par ailleurs Olivier Le Peuch.
Aussi, SLB prévoit de restituer plus de 4 milliards de dollars aux actionnaires en 2026 via des dividendes et des rachats d'actions, en commençant par une augmentation de 3,5% de son dividende trimestriel approuvée par son conseil d'administration.
A lire aussi
-
Le président américain Donald Trump a volé la vedette au Forum économique mondial à Davos, mais il a peut-être aussi relancé ce rendez-vous annuel des élites mondiales. La réunion, qui rassemble tous les hivers dans les Alpes suisses grands patrons, dirigeants ... Lire la suite
-
Créé en 2016 en Chine, la plateforme qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde a annoncé la création d’une co-entreprise aux États‑Unis pour éviter son interdiction. "Je suis tellement heureux d'avoir aidé à sauver TikTok!" a lancé Donald Trump ... Lire la suite
-
L'équipementier automobile allemand ZF, confronté aux difficultés d'un secteur en pleine transition vers l'électrique, a annoncé vendredi qu'il abandonnait ses projets dans l'électromobilité jugés "non rentables", ce qui devrait faire plonger ses comptes en 2025. ... Lire la suite
-
Le fabricant d'armes et de munitions tchèque CSG (Czechoslovak Group) a fait son entrée à la Bourse d'Amsterdam vendredi, levant 3,8 milliards d'euros lors de la plus importante introduction en bourse jamais réalisée dans le secteur de la défense. Cette cotation ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer