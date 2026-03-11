États-Unis: Les prix à la consommation augmentent comme prévu en février

Un caissier charge une dinde et d'autres produits d'épicerie à la caisse d'un magasin Walmart Supercenter à North Bergen, dans le New Jersey
Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté en ligne avec les attentes en février, les prix de l'essence ayant progressé dans la perspective d'une escalade du conflit au Moyen-Orient, qui s'est finalement produite et qui pourrait entraîner une nouvelle hausse de l'inflation en mars.
Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont accéléré de 0,3% en février sur un an, après une hausse de 0,2% en janvier, comme attendu par les économistes interrogés par Reuters, montrent les données officielles publiées mercredi.
En glissement annuel, ils progressent de 2,4%, soit le même rythme qu'en janvier et également en ligne avec les attentes.
La publication de ces chiffres intervient dans un contexte marqué par les craintes inflationnistes ravivées par la guerre au Moyen-Orient, qui a entraîné une forte hausse des prix du pétrole et fait craindre une nouvelle accélération de l'inflation en mars.
Les prix à la pompe ont bondi de plus de 18% pour atteindre 3,54 dollars le gallon depuis le début de la guerre fin février, selon les données de l'Association américaine des automobilistes (AAA).
L'indice a également augmenté dans un contexte de répercussions continues, mais échelonnées, des droits de douane massifs du président américain Donald Trump.
Hors les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice a ralenti de 0,2% après une hausse de 0,3% en janvier, freiné par la baisse des prix des véhicules d'occasion et par une augmentation moins importante des loyers.
Sur les douze mois précédant février, l'inflation sous-jacente a augmenté de 2,5%, comme en janvier, reflétant également des effets de base favorables.
(Lucia Mutikani, rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
