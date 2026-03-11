 Aller au contenu principal
États-Unis: Les prix à la consommation augmentent comme prévu en février
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 14:24

Un caissier charge une dinde et d'autres produits d'épicerie à la caisse d'un magasin Walmart Supercenter à North Bergen, dans le New Jersey

Les prix à ‌la consommation aux États-Unis ont augmenté en ligne avec les attentes ​en février, les prix de l'essence ayant progressé dans la perspective d'une escalade du conflit au Moyen-Orient, qui s'est finalement produite et qui ​pourrait entraîner une nouvelle hausse de l'inflation en mars.

Les prix à la consommation aux ​Etats-Unis ont accéléré de 0,3% en ⁠février sur un an, après une hausse de 0,2% en ‌janvier, comme attendu par les économistes interrogés par Reuters, montrent les données officielles publiées mercredi.

En glissement annuel, ils ​progressent de 2,4%, ‌soit le même rythme qu'en janvier et également en ⁠ligne avec les attentes.

La publication de ces chiffres intervient dans un contexte marqué par les craintes inflationnistes ravivées par la guerre au ⁠Moyen-Orient, qui a ‌entraîné une forte hausse des prix du pétrole et ⁠fait craindre une nouvelle accélération de l'inflation en mars.

Les prix ‌à la pompe ont bondi de plus de 18% ⁠pour atteindre 3,54 dollars le gallon depuis le ⁠début de la guerre ‌fin février, selon les données de l'Association américaine des automobilistes (AAA).

L'indice a ​également augmenté dans un contexte ‌de répercussions continues, mais échelonnées, des droits de douane massifs du président américain Donald ​Trump.

Hors les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice a ralenti de 0,2% après une hausse de 0,3% en ⁠janvier, freiné par la baisse des prix des véhicules d'occasion et par une augmentation moins importante des loyers.

Sur les douze mois précédant février, l'inflation sous-jacente a augmenté de 2,5%, comme en janvier, reflétant également des effets de base favorables.

(Lucia Mutikani, rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

