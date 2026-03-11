 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 13:50

(Actualisé avec Campbell's, Eli Lilly, précisions sur JP Morgan, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,30% le Dow Jones .DJI , de 0,28% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,25% pour le Nasdaq.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le géant américain ORACLE ORCL.N a prédit mardi que la demande pour les centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle (IA) continuerait de soutenir son chiffre d'affaires à un niveau supérieur à celui attendu par Wall Street jusqu'en 2027, faisant grimper l'action de 10% dans les échanges avant-Bourse.

Dans son sillage, NVIDIA NVDA.O , BROADCOM AVGO.O et ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O sont attendues en légère hausse.

* CAMPBELL'S CPB.O a abaissé mercredi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice en raison de risques macroéconomiques croissants et a averti contre une pression au second semestre de son exercice avec la révision des droits de douane américains.

L'action recule d'environ 5% en avant-Bourse.

* ELI LILLY LLY.N a annoncé mercredi son intention d'investir trois milliards de dollars (2,58 milliards d'euros) en Chine au cours de la prochaine décennie, visant à renforcer la capacité de production de son traitement expérimental contre le diabète de type 2 et l'obésité, l'orforglipron.

* VOYAGISTES - Les fluctuations des prix de l'énergie et le conflit au Moyen-Orient continuent de peser sur le secteur, la compagnie de croisière CARNIVAL CCL.N reculant légèrement en avant-Bourse, tandis qu'AMERICAN AIRLINES AAL.O est vu en hausse de 0,3%.

* AEROVIRONMENT AVAV.O - La société de défense chute de plus de 10% en avant-Bourse après avoir annoncé une prévision de bénéfice ajusté pour 2026 inférieure aux estimations.

* JP MORGAN CHASE JPM.N - La banque américaine a déprécié la valeur de certains prêts détenus par des groupes de crédit privé, a déclaré mercredi une source proche du groupe.

Cette information intervient après que BLACKROCK BLK.N a décidé la semaine dernière de limiter les retraits d'un fonds de crédit privé phare.

* NIKE NKE.N - L'équipementier sportif gagne 2,1% en avant-Bourse à la faveur d'un relèvement de recommandation de Barclays sur le titre à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

* TARGET TGT.N - Le détaillant a annoncé mercredi baisser les prix de plus de 3.000 produits dans les domaines de l'habillement, des articles ménagers et du quotidien.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
207,3500 USD NASDAQ -6,42%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
207,4650 USD NASDAQ +2,08%
AMERICAN AIRLINE
11,1300 USD NASDAQ +0,18%
BLACKROCK
959,140 USD NYSE -0,87%
BROADCOM
342,2900 USD NASDAQ -0,08%
CARNIVAL
25,956 USD NYSE -0,91%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 544,08 Pts Index Ex -0,34%
ELI LILLY & CO
996,410 USD NYSE -0,47%
JPMORGAN CHASE
287,385 USD NYSE -0,47%
NASDAQ Composite
22 813,05 Pts Index Ex +0,51%
NIKE -B-
56,600 USD NYSE +0,91%
NVIDIA
187,0900 USD NASDAQ +1,26%
ORACLE
168,565 USD NYSE +12,65%
S&P 500 INDEX
6 793,66 Pts CBOE +0,18%
SOFTBANK GROUP
21,450 EUR Tradegate +6,16%
TARGET
119,835 USD NYSE -0,74%
THE CAMPBELL'S
22,8400 USD NASDAQ -7,46%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank