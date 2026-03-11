(Actualisé avec Campbell's, Eli Lilly, précisions sur JP Morgan, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,30% le Dow Jones .DJI , de 0,28% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,25% pour le Nasdaq.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le géant américain ORACLE ORCL.N a prédit mardi que la demande pour les centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle (IA) continuerait de soutenir son chiffre d'affaires à un niveau supérieur à celui attendu par Wall Street jusqu'en 2027, faisant grimper l'action de 10% dans les échanges avant-Bourse.

Dans son sillage, NVIDIA NVDA.O , BROADCOM AVGO.O et ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O sont attendues en légère hausse.

* CAMPBELL'S CPB.O a abaissé mercredi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice en raison de risques macroéconomiques croissants et a averti contre une pression au second semestre de son exercice avec la révision des droits de douane américains.

L'action recule d'environ 5% en avant-Bourse.

* ELI LILLY LLY.N a annoncé mercredi son intention d'investir trois milliards de dollars (2,58 milliards d'euros) en Chine au cours de la prochaine décennie, visant à renforcer la capacité de production de son traitement expérimental contre le diabète de type 2 et l'obésité, l'orforglipron.

* VOYAGISTES - Les fluctuations des prix de l'énergie et le conflit au Moyen-Orient continuent de peser sur le secteur, la compagnie de croisière CARNIVAL CCL.N reculant légèrement en avant-Bourse, tandis qu'AMERICAN AIRLINES AAL.O est vu en hausse de 0,3%.

* AEROVIRONMENT AVAV.O - La société de défense chute de plus de 10% en avant-Bourse après avoir annoncé une prévision de bénéfice ajusté pour 2026 inférieure aux estimations.

* JP MORGAN CHASE JPM.N - La banque américaine a déprécié la valeur de certains prêts détenus par des groupes de crédit privé, a déclaré mercredi une source proche du groupe.

Cette information intervient après que BLACKROCK BLK.N a décidé la semaine dernière de limiter les retraits d'un fonds de crédit privé phare.

* NIKE NKE.N - L'équipementier sportif gagne 2,1% en avant-Bourse à la faveur d'un relèvement de recommandation de Barclays sur le titre à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

* TARGET TGT.N - Le détaillant a annoncé mercredi baisser les prix de plus de 3.000 produits dans les domaines de l'habillement, des articles ménagers et du quotidien.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)