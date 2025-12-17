 Aller au contenu principal
Un BPA divisé par deux pour Lennar au quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 15:08

Lennar Corp a publié mardi soir un BPA ajusté divisé par deux à 2,03 dollars au titre de son 4e trimestre 2024-25, manquant ainsi le consensus, ainsi qu'un profit d'exploitation de 718 MUSD pour ses activités de construction résidentielle.

Ses revenus de ventes de maisons ont diminué de 7% à 8,9 MdsUSD, une contraction de 10% du prix de vente moyen l'ayant largement emporté sur une croissance de 4% des volumes livrés, à un peu plus de 23 000 maisons.

"Nos résultats reflètent un engagement discipliné à accroître l'offre de logements dans un marché contraint par des défis d'accessibilité financière ainsi qu'une faible confiance des ménages", commente son président et co-CEO Stuart Miller.

"Malgré la pression supplémentaire d'une fermeture des administrations fédérales de six semaines, nous avons continué à construire et à vendre des logements, nous adaptant selon les besoins aux conditions changeantes du marché", poursuit-il.

Dans un contexte d'incertitude, il ajoute fournir des prévisions limitées de livrer entre 17 000 et 18 000 maisons sur son 1er trimestre 2025-26, et environ 85 000 maisons sur l'ensemble de l'exercice qui commence (contre 82 583 en 2024-25).

