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Un bon début
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 10:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX 600 en hausse de 0,3 %

* Les États-Unis et l'Iran s'échangent des frappes pour la deuxième journée consécutive

* La BCE s'apprête à relever ses taux

* Les contrats à terme de Wall Street progressent

11 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

DÉBUT POSITIF

Les actions européennes ont ouvert en hausse jeudi, faisant fi des nouvelles frappes aériennes au Moyen-Orient, avant la décision de la BCE sur les taux prévue plus tard dans la journée. La banque centrale devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux d'un quart de point à 2,25 %, une "hausse préventive" alors que la guerre en Iran fait grimper les coûts de l'énergie et attise l'inflation.

Cette décision a été largement anticipée, et ce qui va suivre est sans doute plus important pour les marchés. Au Moyen-Orient , les États-Unis et l'Iran ont échangé des frappes aériennes pour la deuxième journée consécutive, bien que les prix du pétrole restent stables, ce qui semble soutenir les actions européennes, tout comme un reportage de CNN citant une source diplomatique selon laquelle les pourparlers entre les deux parties se poursuivaient .

Le STOXX 600 .STOXX est en hausse de 0,3 %, tandis que les principales places boursières de Londres .FTSE , Paris .FCHI et Francfort .GDAXI sont stables ou en hausse de 0,4 %.

Les secteurs de l'énergie .SXEP , des mines .SXPP et des banques .SX7P affichent les meilleures performances, tandis que les télécommunications .SXKP et l'immobilier .SX86P sous-performent. Les valeurs européennes du secteur des logiciels sont en baisse dans le sillage des résultats d'Oracle ORCL.N publiés mercredi après la clôture . La société américaine de logiciels et d'infrastructures cloud a fait état d'un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires SaaS au cours du trimestre. UBS Wealth Management a également abaissé la note du secteur informatique européen de « attractif » à « neutre », tandis qu'Anthropic a également lancé cette semaine son nouveau modèle Fable, le plus puissant qu'elle ait jamais conçu pour un usage public.

SAP SAPG.DE , Nemetschek NEKG.DE , Capgemini

CAPP.PA et Wolters Kluwer WLSNc.AS sont tous en baisse de 4% à 5%.

Voici un aperçu de l'ouverture:

(Samuel Indyk)

*****

PLUS TÔT SUR LES MARCHÉS EN DIRECT: L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: UNE TRÊVE PAS COMME LES AUTRES (CLIQUEZ ICI LA TECH ET LES INQUIÉTUDES LIÉES À LA GUERRE ÉRODENT LA CONFIANCE (CLIQUEZ ICI)

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CAPGEMINI
95,9000 EUR Euronext Paris -3,71%
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FRASERS GRP
75,670 GBX LSE -83,98%
FTSE 100
10 321,85 Pts FTSE Indices +0,65%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
HUGO BOSS
39,550 EUR XETRA +8,48%
NEMETSCHEK AG O.N.
58,7500 EUR XETRA -4,16%
Nikkei 225
64 217,27 Pts Six - Forex 1 +0,06%
ORACLE
203,540 USD NYSE -1,09%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
SAP AG O.N.
142,8800 EUR XETRA -4,56%
STOXX Europe 600
621,70 Pts DJ STOXX +0,57%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
447,00 Pts DJ STOXX -0,23%
STOXX Europe 600 Banks
366,77 Pts DJ STOXX +1,11%
STOXX Europe 600 Basic Resources
815,98 Pts DJ STOXX +1,00%
STOXX Europe 600 Telecom.
307,62 Pts DJ STOXX -1,21%
STXE6O&G EUR P
523,21 Pts DJ STOXX +1,22%
WOLTERS KLUW
61,3600 EUR Euronext Amsterdam -2,73%
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