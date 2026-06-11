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Recherche en vue sur les interactions entre éoliennes et météo locale
information fournie par AFP 11/06/2026 à 11:39

Photo d'éoliennes à Tinténiac, Ile-et-Vilaine, le 28 mars 2026 ( AFP / Damien MEYER )

Photo d'éoliennes à Tinténiac, Ile-et-Vilaine, le 28 mars 2026 ( AFP / Damien MEYER )

Météo-France et l'institut de recherche sur l'énergie Ifpen ont signé un accord pour étudier les interactions entre les éoliennes et les conditions météo locales, ont annoncé jeudi les deux établissements publics.

L'accord-cadre d'une durée de cinq ans doit permettre de "consolider" la collaboration débutée en 2015 entre l'institut de recherche sur l'énergie et le prévisionniste spécialisé dans la météo et le climat, indiquent-ils dans un communiqué commun.

Cet accord définit trois axes de recherche prioritaires: l'estimation de la capacité de production des parcs éoliens, "l'étude de l'interaction entre la couche limite atmosphérique et les éoliennes" - pour déterminer dans quelle mesure les éoliennes modifient vent, température, humidité ou nuages localement - et enfin "l'analyse de l'impact du changement climatique sur l'énergie éolienne".

Sur ce dernier point, les chercheurs se pencheront notamment sur les conséquences des modifications du climat "sur la ressource en vent".

Environnement
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