Un bombardier B-52 de l'armée de l'air américaine s'est écrasé après son décollage, selon la base aérienne d'Edwards

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Un B-52 Stratofortress de l'armée de l'air américaine s'est écrasé lundi peu après son décollage de la base aérienne d'Edwards, en Californie, a indiqué la base.

“Les équipes d'urgence se sont immédiatement rendues sur place et la situation est toujours en cours”, a écrit la base dans un message publié sur X.