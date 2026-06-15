Un bombardier B-52 de l'armée de l'air américaine s'est écrasé après son décollage, selon la base aérienne d'Edwards

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un B-52 Stratofortress de l'armée de l'air américaine s'est écrasé lundi peu après son décollage de la base aérienne d'Edwards, en Californie, a indiqué la base.
“Les équipes d'urgence se sont immédiatement rendues sur place et la situation est toujours en cours”, a écrit la base dans un message publié sur X.
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