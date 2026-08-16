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Colombie : une femme meurt pour sauver son chien du tremblement de terre
information fournie par AFP 16/08/2026 à 05:58
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Solomon, le chien de l'avocate colombienne Lenny Ruiz, morte en le protégeant lors du tremblement de terre du 10 août à Cali, est photographié à Pasto, en Colombie, le 14 août 2026 ( AFP / Franklin Ruiz )

Solomon, le chien de l'avocate colombienne Lenny Ruiz, morte en le protégeant lors du tremblement de terre du 10 août à Cali, est photographié à Pasto, en Colombie, le 14 août 2026 ( AFP / Franklin Ruiz )

Avec le chien Salomon dans ses bras, Michael Ruiz raconte comment il a retrouvé l'animal près du cadavre de sa sœur, au milieu des décombres, après le séisme dévastateur de lundi qui a fait près de 300 morts.

L'homme assure que sa sœur, Lenny, a protégé avec son corps l'animal de compagnie qui a réussi à survivre lorsque son immeuble s'est effondré à Cali, l'une des villes les plus touchées par le séisme.

Cette "histoire d'amour" entre l'avocate Lenny et son chien Salomon, selon M. Ruiz, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

"Ma soeur a donné sa vie pour lui parce qu'elle le tenait serré contre sa poitrine et toute la structure lui est tombée dessus", raconte-t-il, les larmes aux yeux, à l'AFP depuis la ville de Pasto.

"Moi, j'y vois une histoire d'amour, parce qu'évidemment elle a aimé ce petit animal (...) quand on aime quelque chose, on le protège", a-t-il dit.

Le chien, âgé de 12 ans, souffre de crises d'épilepsie qui l'ont rendu aveugle. Il fait partie des 205 animaux qui ont été secourus, selon les derniers chiffres de l'organisme chargé des secours.

Ses gardiens disent que le chien est "triste" de cette perte. "Je l'ai approché de son cercueil pour qu'il lui fasse ses adieux", a raconté Jessica Florez, la belle-sœur de Lenny.

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