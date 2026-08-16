Un Boeing 787 de Vietnam Airlines est retourné à Munich après un incident au décollage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec la déclaration de l'aéroport de Munich; ajout de détails provenant d'ABC News au paragraphe 3 et de l'aéroport de Munich aux paragraphes 5 et 6)

Un vol Vietnam Airlines HVN.HM à destination de Hanoï est revenu samedi à l'aéroport de Munich à la suite de problèmes techniques survenus après le décollage, ont indiqué la compagnie aérienne et l'aéroport.

L'avion Boeing BA.N 787 a tourné en rond pendant plus de deux heures pour brûler du carburant après avoir, selon certaines informations, dépassé la piste lors du décollage, d'après le site de suivi des vols Flightradar24.

Une vidéo diffusée par la chaîne américaine ABC News montrait l'avion décoller en laissant derrière lui un important nuage de poussière.

Vietnam Airlines a déclaré dans un communiqué que le vol était revenu à son aéroport de départ après le décollage en raison d’un « problème technique ». La compagnie n’a pas fourni plus de détails sur la nature du problème.

L'aéroport de Munich a indiqué qu'après l'atterrissage, l'avion n'avait pas pu quitter la piste nord par ses propres moyens et était resté immobilisé.

Cela a entraîné la fermeture de la piste nord et le réacheminement du trafic aérien vers la piste sud, a précisé l’aéroport dans un communiqué.

Vietnam Airlines a déclaré que l’équipage avait suivi toutes les procédures requises et s’était posé en toute sécurité à l’aéroport de Munich.

“Les passagers et les membres de l’équipage de cabine sont sains et saufs”, a déclaré la compagnie aérienne.

Vietnam Airlines a indiqué qu’elle coordonnait ses efforts avec les autorités et les parties concernées pour inspecter l’appareil et qu’elle fournirait de nouvelles informations dès que les résultats de l’inspection et les plans opérationnels spécifiques seraient disponibles.