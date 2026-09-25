Un biais positif à Wall Street avec la décrue du pétrole

Wall Street devrait ouvrir plutôt favorablement ce vendredi, à en croire les futures sur le S&P 500 ( 0,2%) et le Nasdaq 100 ( 0,4%), dans un contexte de décrue des cours du pétrole sur fond d'espoirs d'avancées diplomatiques au Moyen-Orient.

Les cours du pétrole repartent à la baisse, avec un baril de WTI en retrait de 1,4% à 92,6 USD et un baril de Brent en baisse de 1,6% à 105,2 USD, sur fond d'espoirs d'apaisement des tensions géopolitiques dans le golfe Persique.

"Le Financial Times a rapporté que l'Iran avait proposé aux Etats-Unis un nouveau cessez-le-feu de sept jours afin de permettre la réouverture du détroit d'Ormuz et la reprise de négociations plus larges", soulignait ce matin Deutsche Bank.

"Cette proposition resterait toutefois fondée sur le protocole d'accord conclu en juin, auquel les États-Unis se montrent réticents à revenir, Washington souhaitant parvenir à un accord plus global", précisait toutefois l'établissement.

"Tout accord améliorant les flux à travers le détroit d'Ormuz pourrait faire baisser le brut, allégeant une partie de la pression inflationniste qui a contribué à faire grimper les rendements et les anticipations concernant la Fed", pointe Zaheer Anwari, CEO de The Revacy Fund.

Ce dernier souligne d'ailleurs, dans l'optique des futures décisions de politique monétaire de la banque centrale américaine, l'importance du rapport sur l'emploi pour le mois de septembre, attendu en fin de semaine prochaine.

"Des données solides sur l'emploi donneraient à la Fed une marge supplémentaire pour un tour de vis, tandis que des signes de faiblesse remettraient en cause certaines des anticipations de taux les plus agressives désormais intégrées par les marchés", explique-t-il.

Les commandes de biens durables stagnent en août

Dévoilées il y a environ une demi-heure, les commandes de biens durables aux États-Unis ont stagné en août par rapport au mois précédent, alors que les économistes anticipaient en moyenne un tassement de 0,4%.

Toutefois, en excluant les équipements de transport, dont les variations sont particulièrement erratiques, elles ont augmenté de 0,3%, une progression deux fois plus faible que celle espérée par le consensus de marché.

Une demi-heure après la cloche, les investisseurs doivent aussi prendre connaissance de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, en données définitives pour septembre. Pour rappel, il s'était établi à 47,8 en estimation flash, après 51,7 en août.

Dans l'actualité des valeurs

Dans l'actualité des valeurs, Amazon a annoncé jeudi son intention d'investir plus de 100 MUSD dans une nouvelle usine de pointe de 585 000 pieds carrés située à Greenwood, dans l'Indiana, qui permettra de créer 300 emplois qualifiés dans la production et l'ingénierie.

Le groupe industriel Eaton a fait part d'un accord en vue d'acquérir COL Group, spécialiste des solutions de distribution électrique moyenne tension, dans le cadre d'une transaction représentant une valeur d'entreprise de 810 MEUR et qui devrait être finalisée au 1er trimestre 2027.

Cardinal Health, distributeur de produits et de services de santé destinés aux pharmacies, aux hôpitaux et aux cabinets médicaux, a indiqué souhaiter élargir l'administration des thérapies avancées aux structures ambulatoires et communautaires.