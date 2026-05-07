Un avocat spécialisé dans les droits de l'homme conteste le verdict colossal rendu dans l'affaire Drummond

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas et Mike Scarcella

(« Billable Hours » est le rapport hebdomadaire de Reuters consacré aux avocats et à l'argent. Veuillez envoyer vos informations ou suggestions à D.Thomas@thomsonreuters.com.)

L'avocat de Washington Terry Collingsworth demande à un juge d'annuler un verdict pour racket prononcé à son encontre, qui pourrait s'élever à 256 millions de dollars – et envisage la faillite de son cabinet d'avocats si le juge ou une cour d'appel ne l'annule pas.

« Il nous est tout simplement impossible de payer ne serait-ce qu'une petite fraction de ce montant », a déclaré M. Collingsworth lors d'une interview. M. Collingsworth a passé des décennies à poursuivre de grandes entreprises au nom de plaignants alléguant des violations de droits à l’étranger. Il faisait partie des avocats à l’origine d’un procès de 22 ans contre ExxonMobil, alléguant que le personnel de sécurité chargé de protéger les opérations gazières de la société en Indonésie s’était rendu coupable de meurtres et de tortures. Exxon, qui a nié toute malversation,a conclu un accord à l’amiable quelques jours avant le procès en 2023.

Mais M. Collingsworth a été contraint de se défendre dans un litige impliquant Drummond , un producteur de charbon basé à Birmingham, en Alabama. La société l’a poursuivi pour racket en 2015, l’accusant d’avoir intenté des poursuites frauduleuses et d’avoir mis au point un stratagème visant à payer des témoins pour qu’ils livrent de faux témoignages reliant Drummond à un groupe paramilitaire colombien violent. Un jury fédéral de l'Alabama a disculpé Drummond de toute responsabilité dans l'affaire Collingsworth liée à ses activités minières en Colombie en 2007.

En janvier, un jury fédéral de Birmingham a déclaré M. Collingsworth et son cabinet coupables de racket eta accordé à Drummond 68 millions de dollars de dommages-intérêts . des lettres ()

Le juge fédéral R. David Proctor a, le mois dernier, fait droit à la requête de Drummond () visant à tripler la somme de 68 millions de dollars

en vertu d'une disposition de la loi fédérale sur les organisations racketteuses et corrompues (RICO).

a fait valoir que Drummond n’avait pas présenté de preuves suffisantes de racket et n’avait pas prouvé qu’il avait agi avec une intention malveillante réelle, une condition essentielle pour certaines plaintes en diffamation. M. Collingsworth et son cabinet, International Rights Advocates, ont également fait valoir que Proctor avait commis de nombreuses erreurs au cours de ce long litige et pendant les cinq semaines du procès. Il a également soutenu que Proctor avait fait preuve de partialité à son égard et aurait dû se récuser.

« Nous espérons avoir une chance raisonnable avec ces requêtes postérieures au procès », a déclaré Collingsworth à Reuters. Trey Wells, avocat chez Starnes Davis Florie représentant Drummond, a déclaré dans un communiqué que la société comptait « poursuivre avec vigueur le recouvrement intégral » de la somme accordée par le jury à l’encontre de M. Collingsworth, de son cabinet et d’autres défendeurs en Colombie et aux Pays-Bas. « L'intention de Drummond tout au long de ce litige était de réparer le tort qui lui avait été causé », a déclaré M. Wells. « Bien que l'argent n'ait pas été le principal facteur de motivation, le montant du verdict témoigne de la gravité que le jury a attribuée à la faute des défendeurs. » La réponse de Drummond à la demande de M. Collingsworth visant à faire annuler le verdict est attendue lundi.

LES DÉCLARATIONS ÉTHIQUES RÉVÈLENT LES RÉMUNÉRATIONS DES AVOCATS DE FRESHFIELDS, WHITE & CASE

Les nouvelles déclarations éthiques et financières aux États-Unis de certains des candidats du président Donald Trump à des postes fédéraux de haut niveau concernent notamment un avocat choisi pour dirigerl’équipejuridique du département d’État américainetun autre pressenti pour occuper le poste d’ambassadeur en Norvège.

Le candidat de Trump au poste d’ambassadeur en Norvège, Michael Kavoukjian, de White & Case, a déclaré avoir reçu plus de 4,3 millions de dollars de la part du cabinet d’avocats au titre de sa part finale en tant qu’associé, selon sa déclaration.

Brock Dahl, de Freshfields, nommé conseiller juridique du département d'État, a déclaré avoir reçu plus d'un million de dollars de la part du cabinet d'avocats depuis le début de l'année 2025, selon sa déclaration.

M. Dahl et M. Kavoukjian n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. M. Kavoukjian dirige le groupe chargé des litiges fiduciaires chez White & Case, où il représentedes patrimoines fortunés et des institutions financières dans des affaires transfrontalières liées aux fiducies et aux successions. Il a indiqué dans sa déclaration avoir pris sa retraite en tant qu’associé à part entière du cabinet en décembre, mais qu’il restait associé-conseil.

Chez Freshfields, M. Dahl se consacre aux questions de cybersécurité et de protection des données depuis les bureaux de Washington et de la Silicon Valley du cabinet. M. Dahl était auparavant l'un des principaux juristes de l'Agence nationale de sécurité (NSA).

La déclaration d'éthique de M. Dahl indique qu'il a fourni des services juridiques à des clients de Freshfields, notamment Google, Visa, General Dynamics, Merck, CrowdStrike et KPMG International Services.

LES ÉTATS FONT FACE À UNE RÉACTION NÉGATIVE CONCERNANT LES HONORAIRES DANS L'AFFAIRE KROGER-ALBERTSONS

Les géants de la grande distribution alimentaire Kroger KR.N et Albertsons ACI.N ont demandé à un juge de réduire considérablement la demande de frais juridiques de 10 millions de dollars formulée par les procureurs généraux des États qui ont aidé la Commission fédérale du commerce (FTC) à bloquer leur projet de fusion, arguant que les États avaient joué un rôle trop mineur dans l'affaire pour justifier cette somme. Le nouveau dossier déposé devant la cour fédérale de district de l'Oregon indique que la FTC a mené le litige du début à la fin. Kroger et Albertsons ont qualifié la demande d'honoraires des États d'« extraordinaire », contestant son montant et les taux horaires appliqués par les États .

« Aucun procureur général d'État n'a jamais obtenu le remboursement de ses honoraires devant un tribunal fédéral après avoir obtenu une injonction préliminaire bloquant une fusion — et encore moins les millions de dollars d'honoraires demandés ici », indique le document. Kroger et Albertsons n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

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