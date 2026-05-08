La Bourse de Paris termine la semaine dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a fini dans le rouge vendredi, gagnée par les incertitudes face au conflit au Moyen-Orient, où Washington et Téhéran se sont accusés mutuellement de nouvelles attaques malgré le cessez-le-feu.

Le CAC 40 a perdu 1,09% à 8.112,57 points.

La veille, l'indice vedette parisien avait reculé de 97,34 points (-1,17%) à 8.202 points, après une nette hausse mercredi, provoquée par un regain d'espoir en vue d'un accord au Moyen-Orient (+2,94%).

Résultat, sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 est en légère baisse (-0,03%).

La séance a toutefois été caractérisée par un faible volume d'échanges, en raison du jour férié du 8 mai en France.

Les marchés restent à l'affût de toute nouvelle permettant d'évaluer la situation au Moyen-Orient, qui reste "floue et ne devrait pas se clarifier rapidement", relève Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

De nouveaux affrontements depuis jeudi dans le Golfe mettent en effet à mal la perspective d'une conclusion rapide d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, même si Donald Trump a assuré que la trêve tenait toujours.

Washington attend une réponse de Téhéran à sa dernière proposition pour mettre fin durablement à la guerre et obtenir une reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz. Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a dit s'attendre à une réponse vendredi.

L'autre point d'attention des marchés vendredi a été le rapport sur l'emploi américain pour le mois d'avril.

La première économie mondiale a créé 105.000 emplois sur la période, alors que les investisseurs en attendaient 60.000, d'après le consensus publié par Trading Economics. Un chiffre néanmoins plus faible que celui du mois de mars (185.000).

"Dans un contexte d'incertitude accrue liée au conflit avec l'Iran", ces "données témoignent d'une certaine résilience" de l'économie américaine, estime Daniel Vernazza, chef de l'économie internationale chez UniCredit.

Ces données ont été saluées par Wall Street, où de nouveaux records ont été battus.

Côté obligataire, le taux d'intérêt français à échéance dix ans a atteint 3,62%, au même niveau que la veille. Son équivalent allemand, référence en Europe, a atteint 3,00%, stable lui aussi.

- Stellantis vend une usine à un constructeur chinois -

Le constructeur automobile Stellantis (+1,84% à 6,52 euros) a annoncé vendredi qu'il envisageait de renforcer son alliance avec le groupe chinois Leapmotor pour qu'il produise des voitures Leapmotor dans deux usines espagnoles de Stellantis et devienne même copropriétaire de celle de Madrid.

Cette cession partielle d'une usine par un constructeur européen à un groupe chinois serait une première en Europe, où les sites d'assemblage automobile ne tournent en moyenne qu'à 50% de leur capacité.

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