Un avion régional d'Air Canada entre en collision avec un camion de pompiers à LaGuardia (New York), tuant les deux pilotes

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* Les deux pilotes tués, 41 blessés, dont certains grièvement

* Le camion de pompiers intervenait sur un autre vol de United Airlines

* L'aéroport LaGuardia sera fermé jusqu'à 14 heures lundi, selon la FAA

* Les photos prises après l'accident montrent les dommages subis par le nez de l'avion

(Mise à jour avec la déclaration de Jazz, le secrétaire aux transports, les chiffres d'annulation, les problèmes d'assurance dans les paragraphes 3-5, 19-20, 24) par Gursimran Mehar, Bing Guan, Shubham Kalia, Allison Lampert et David Shepardson

Un avion d'Air Canada Express AC.TO est entré en collision avec un camion de pompiers lors de son atterrissage à l'aéroport LaGuardia de New York, dimanche en fin de journée, tuant les deux pilotes, blessant des dizaines de personnes et entraînant la fermeture de l'aéroport, ont indiqué les autorités.

L'avion CRJ-900 d'Air Canada Express, exploité par son partenaire régional Jazz Aviation, transportait 72 passagers et quatre membres d'équipage et avait décollé de Montréal, a indiqué Jazz, qui appartient à Chorus Aviation CHR.TO . Jazz et l'autorité portuaire de New York et du New Jersey ont confirmé la mort du pilote et du copilote.

L'accident survient alors que l'aviation américaine est confrontée à une pénurie chronique de contrôleurs aériens et à une pénurie distincte d'agents de l'Administration de la sécurité des transports en raison de la fermeture partielle du gouvernement, qui a entraîné des retards, de longues files d'attente pour la sécurité et des préoccupations accrues en matière de sécurité dans les aéroports du pays .

"Aujourd'hui est une journée incroyablement difficile pour notre compagnie aérienne, nos employés et, surtout, les familles et les proches des personnes touchées par l'accident du vol 8646", a déclaré Doug Clarke, président de Jazz.

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré qu'au moins deux pompiers de l'autorité portuaire avaient été grièvement blessés.

NEUF BLESSÉS GRAVES HOSPITALISÉS

Kathryn Garcia, directrice exécutive de l'autorité portuaire, a déclaré que 32 des 41 blessés avaient été libérés, tandis que neuf restaient à l'hôpital avec des "blessures graves".

Les experts en sécurité aérienne ont déclaré que les enquêteurs examineraient les niveaux de dotation en personnel du contrôle du trafic aérien, les activités du contrôleur et de l'équipe du camion cette nuit-là, ainsi que la position du camion.

"Le jet d'Air Canada a manifestement été autorisé à atterrir et, d'après les transmissions radio, il semble que le véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies de l'aéroport ait été autorisé à atterrir. De nombreuses questions se posent à présent concernant les communications", a déclaré Anthony Brickhouse, expert américain en matière de sécurité. "La communication sera un élément majeur de l'enquête."

Les aéroports américains sont confrontés depuis des années à une pénurie de contrôleurs aériens et sont actuellement confrontés à une autre pénurie d'agents de l'administration de la sécurité des transports en raison de la fermeture partielle du gouvernement qui a affecté les passagers dans tout le pays, mettant encore plus à l'épreuve un système déjà mis à rude épreuve.

LE CAMION DE POMPIERS A ÉTÉ AUTORISÉ À TRAVERSER LA PISTE

Garcia a déclaré que le camion de pompiers répondait à un autre avion de United Airlines UAL.O qui avait "signalé un problème d'odeur."

Quelques minutesplus tôt, l'audio du contrôle du trafic aérien provenant de LiveATC.net indiquait qu'un vol de United Airlines avait déclaré une urgence en raison d'une odeur à bord. Les contrôleurs ont informé l'équipage que des camions de pompiers étaient déjà sur place.

Une seconde transmission montre ensuite qu'un camion de pompiers a été autorisé à traverser la piste 4, où la collision s'est produite, au niveau de la voie de circulation "Delta."

Quelques instants plus tard, selon l'enregistrement audio de l'ATC, on peut entendre un contrôleur dire: "Stop, stop, stop, camion 1 stop, camion 1, stop."

L'avion a heurté le véhicule d'incendie à une vitesse d'environ 24 miles par heure (39 kph), selon le site web de suivi des vols Flightradar24, qui a enregistré ses dernières données à 23h37 ET (0337 GMT).

Les photos prises par Reuters après l'accident montrent des dommages visibles sur le nez de l'avion, qui était incliné vers le haut.

Deux passagers anonymes ont raconté à la chaîne ABC WABC le choc provoqué par l'accident sur le vol de fin de soirée, l'un d'eux décrivant un ami avec le nez cassé et des voyageurs se cognant la tête contre le siège devant eux.

Air Canada a renvoyé Reuters à la déclaration de Jazz et a déclaré être au courant de l'incident. Jazz avait déjà reconnu la collision et déclaré qu'elle fournirait de plus amples informations dès qu'elles seraient disponibles.

Global Aerospace dirige la couverture tous risques de la compagnie aérienne pour l'avion régional d'Air Canada qui a été endommagé, ont déclaré trois sources haut placées du marché de l'aviation.

Ces trois sources ont indiqué que Marsh est le courtier de la couverture. L'une de ces sources a indiqué que la valeur assurée de l'avion était d'environ 10 millions de dollars.

VOLS ANNULÉS, RETARDS ATTENDUS

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré qu'il déployait une équipe d'experts pour enquêter sur l'incident, tandis que la Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré que l'aéroport devrait rester fermé jusqu'à 14 heures ET (1800 GMT) lundi.

La fermeture de l'un des aéroports les plus fréquentés de New York s'ajoutera aux perturbations causées par la fermeture partielle du gouvernement qui dure depuis des semaines. Les absences des agents chargés de la sécurité des transports se sont multipliées, entraînant de longues files d'attente pour les passagers dans les principaux aéroports américains.

Environ 546 vols ont été annulés à l'aéroport jusqu'à présent lundi, selon le site web de suivi FlightAware.

LaGuardia a accueilli plus de 30 millions de passagers par an en 2025, selon l'autorité portuaire de New York et du New Jersey, et un large éventail de compagnies aériennes américaines opèrent à l'aéroport.

DES INCIDENTS RÉCENTS AJOUTENT À LA PRESSION

Selon la FAA, il y a eu 97 incursions de piste en janvier de cette année, contre 133 incidents au cours de la même période l'année dernière.

Le mois dernier, un groupe bipartisan de législateurs de la Chambre des représentants des États-Unis a proposé une législation pour répondre à 50 recommandations en matière de sécurité aérienne émises après une année d'enquête sur la collision de janvier 2025 entre un jet régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine, qui a tué 67 personnes.

L'année dernière a égalementvu un avion cargo d'UPS

UPS.N s'écraser peu après le décollage à Louisville, dans le Kentucky, faisant sept morts et onze blessés au sol.

Le ministre canadien des transports, Steve MacKinnon, a déclaré que le gouvernement du pays travaillait en étroite collaboration avec les autorités américaines "dans le cadre de l'enquête sur cet incident, et nous suivons de près l'évolution de la situation."