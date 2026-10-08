Un avion endommagé à l'aéroport de Riyad alors que les Houthis intensifient leurs attaques, selon certaines sources

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(Ajout d'une mention concernant l'avion de la compagnie Saudia endommagé aux paragraphes 3 à 5; mise à jour de la référence à l'avion au paragraphe 13)

* Trois morts dans des attaques contre des aéroports saoudiens cette semaine

* Un avion de la compagnie nationale a pris feu jeudi, selon certaines sources

* La Syrie envisage une aide militaire à la fois défensive et offensive

* Les combats font toujours rage sur les lignes de front au Yémen

par Timour Azhari et Federico Maccioni

Les Houthis yéménites, proches de l'Iran, ont intensifié jeudi leur campagne de frappes contre l'Arabie saoudite, tentant de paralyser l'espace aérien et les installations pétrolières du royaume à l'aide de tirs de missiles qui ont fait trois morts cette semaine et gravement endommagé un avion.

Le groupe a déclaré avoir frappé l’aéroport de Riyad et a averti les employés de rester à l’écart des centrales énergétiques, qui seraient prises pour cibles.

Des éclats provenant d’une interception ou d’un autre impact de projectile ont gravement endommagé l’avion commercial appartenant à la compagnie nationale saoudienne Saudia Airlines, qui a pris feu alors qu’il était stationné près d’un terminal de l’aéroport jeudi, ont indiqué trois personnes informées de la situation.

Elles ont précisé qu’aucun passager ne se trouvait vraisemblablement à bord de l’avion à ce moment-là, mais qu’elles ne pouvaient exclure la possibilité de blessés à la suite de cet incident. Une épaisse colonne de fumée noire et des flammes s’élevaient de l’aéroport de Riyad, comme le montrait une vidéo vérifiée par Reuters.

Le service de presse du gouvernement saoudien, l’autorité de l’aviation civile du pays et Saudia Airlines n’ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par e-mail.

Lufthansa et Air India ont déclaré qu’elles suspendaient leurs vols à destination de Riyad à la suite des attaques des Houthis.

Par ailleurs, des responsables saoudiens ont indiqué que des débris d’un missile intercepté avaient touché une école maternelle et un complexe médical à Riyad.

Les Houthis affirment qu’ils prennent pour cible le royaume en raison de son soutien aux forces gouvernementales dans la guerre civile qui a repris au Yémen. L’Arabie saoudite affirme quant à elle soutenir une offensive menée par le gouvernement yéménite reconnu par l’ONU pour reprendre des territoires aux Houthis.

Ce conflit, qui s’inscrit désormais dans le prolongement de la guerre entre les États-Unis et l’Iran , a plongé dans un chaos encore plus grand une région déjà en proie aux flammes, et menace d’entraîner d’autres États dans des combats acharnés en montagne, la Syrie envisageant désormais de déployer des troupes pour venir en aide à l’Arabie saoudite.

Le royaume a sollicité le soutien de nations alliées, notamment la Turquie et le Pakistan, ne serait-ce qu’à titre logistique ou défensif, alors qu’il tente de repousser les avancées des Houthis dans le sud-ouest du Yémen, près de l’entrée sud de la mer Rouge.

Ces demandes ont pris un caractère d’urgence accru depuis que les autorités saoudiennes ont déclaré mercredi que trois personnes avaient été tuées cette semaine lors de frappes contre les aéroports de Riyad et d’Abha, dans le sud-ouest du pays.

RETARDS ET ANNULATIONS

Les Houthis ont fait des aéroports saoudiens une cible privilégiée de leurs frappes, et la coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui combat au Yémen a déclaré avoir détruit deux missiles balistiques lancés par le groupe en direction de Riyad et un autre en direction de Khamis Mushayt, où se trouve une importante base aérienne.

Selon les données compilées par la société d’analyse aéronautique Cirium, près de la moitié des départs de l’aéroport de Riyad avaient été annulés à 15 h 00 GMT, et 31 annulations supplémentaires étaient attendues vendredi dans tous les aéroports saoudiens.

Le site de suivi des vols FlightRadar24 a signalé jeudi de nombreux retards à l’arrivée et au départ de l’aéroport international King Khalid de Riyad. L’aéroport a conseillé aux voyageurs de contacter les compagnies aériennes pour vérifier le statut de leurs vols avant de se rendre à l’aéroport.

Riyad doit accueillir cette semaine une importante réunion des décideurs en matière d’énergie, le WPC Energy Congress.

Plusieurs multinationales basées dans le quartier financier King Abdullah de Riyad (KAFD) ont demandé à leur personnel de travailler à domicile après que de fortes détonations ont été entendues jeudi matin, ont déclaré cinq personnes proches du dossier, dont certains membres du personnel concernés.

Le gouvernement saoudien n’a pas répondu à une demande de commentaire, et le KAFD n’était pas immédiatement disponible pour s’exprimer.

Certains diplomates ont déclaré avoir reçu des avertissements, et certaines écoles de Riyad ont informé les parents qu’elles avaient reçu l’ordre de rester sur place, bien que les autorités n’aient pas lancé d’alerte publique. Reuters n’a pas pu identifier l’origine de ces détonations.

LA GUERRE CIVILE RAVIVÉE PAR LE CONFLIT EN IRAN

La guerre civile qui sévit depuis longtemps au Yémen, et qui avait été suspendue par un cessez-le-feu en 2022, a repris de plus belle ces dernières semaines, les Houthis s’étant emparés le mois dernier de portions de la côte de la mer Rouge, notamment le long du détroit stratégique de Bab el-Mandeb.

Leurs menaces contre la navigation et leurs attaques contre des villes et des infrastructures saoudiennes ont poussé le royaume à intervenir à nouveau. Cette semaine, les forces soutenues par l’Arabie saoudite ont lancé une contre-attaque , reprenant certaines zones autour du détroit.

Cependant, dans une guerre aux multiples fronts, les Houthis ont eux aussi réalisé des avancées, encerclant la troisième plus grande ville du Yémen, Taïz, en s’emparant de territoires le long de la principale route de montagne menant à Aden.

Les combats, qui opposent les Houthis à une coalition de forces soutenues par l'Arabie saoudite sous l'égide du gouvernement internationalement reconnu, ont entraîné une crise humanitaire dans le pays arabe le plus pauvre, provoquant le déplacement de 200 000 personnes depuis la reprise du conflit.

Un responsable américain et un responsable syrien de la défense ont déclaré que la Syrie étudiait attentivement les options de soutien militaire, notamment une aide défensive pour protéger l’Arabie saoudite contre les attaques, ou un déploiement offensif pour aider à mener la lutte contre les Houthis.

En réponse à une demande de commentaire adressée au ministère syrien des Affaires étrangères, un diplomate a déclaré que la Syrie se tenait fermement aux côtés de l’Arabie saoudite, mais que sa priorité restait les enjeux nationaux, tels que la reconstruction après sa propre guerre civile.

La Turquie, membre de l’OTAN, a déclaré mercredi qu’elle envoyait au royaume un soutien principalement défensif et technique pour l’aider dans la lutte contre les Houthis. Un responsable turc a précisé que ce soutien devrait prendre la forme d’équipements militaires, d’un partage de renseignements et de systèmes d’armement.