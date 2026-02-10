Un avion électrique à décollage vertical effectue son premier vol d'essai public à Munich

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jörn Poltz

La start-up munichoise ERC System a effectué un vol d'essai de ce qu'elle affirme être l'un des plus grands avions électriques à décollage vertical d'Europe (eVTOL), un prototype de 2,7 tonnes conçu pour des missions de transport lourd telles que le transfert de patients vers des hôpitaux d'urgence.

L'eVTOL baptisé Romeo, qui a une envergure de 16 mètres et les dimensions d'un hélicoptère, a effectué sa première démonstration publique vendredi sur l'aérodrome militaire d'Erding, près de Munich.

"Nous avons prouvé que nous pouvions transporter 2,7 tonnes dans les airs, et donc plus tard la charge utile dont nous avons besoin", a déclaré à Reuters Maximilian Oligschlaeger, directeur commercial et cofondateur de l'entreprise, lors de l'essai.

Le prototype peut être piloté par un pilote ou sans pilote. Il comprend un espace pour six sièges, mais il a volé à vide pour des raisons de sécurité lors du vol d'essai. L'ERC vise à commercialiser l'avion en 2031, avec des charges utiles d'environ 500 kilogrammes (1,102 lb).

Malgré les turbulences financières que connaît le secteur plus large des eVTOL, l'ERC affirme qu'elle est bien financée. La société est une filiale de l'entreprise technologique allemande et du fournisseur de services de la Bundeswehr IABG, qui, selon M. Oligschlaeger, a investi une somme importante à deux chiffres en millions d'euros.

L'opérateur de vols de sauvetage DRF Luftrettung, un futur client, soutient le développement et s'attend à ce que l'avion réduise les coûts et les temps de déplacement lors des transferts de patients d'un hôpital à l'autre.

L'ERC n'a pas souhaité s'exprimer sur le coût de l'appareil une fois qu'il sera commercialisé.