Henri Giscard d'Estaing assigne Club Med devant les prud'hommes

information fournie par Boursorama avec AFP • 04/03/2026 à 12:09

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Henri Giscard d'Estaing, ancien président du groupe Club Med, a assigné son ancien employeur devant le conseil des prud'hommes de Paris pour contester son licenciement l'an dernier.

Il conteste un licenciement "sans cause réelle et sérieuse", selon des informations de La Lettre de l'Expansion et des Echos, confirmées à l'AFP par sa défense.

Henri Giscard d'Estaing entend faire valoir le préjudice subi "pour les conditions brutales et vexatoires dans lesquelles il est intervenu", indique son conseil, cité par Les Echos.

Une séance de conciliation se tiendra mi-mars, confirme sa défense.

Henri Giscard d'Estaing avait annoncé mi-juillet 2025 avoir été "révoqué de fait" suite à la désignation d'un nouveau président par le groupe chinois Fosun, actionnaire majoritaire du Club Med, fleuron français du tourisme.

M. Giscard d'Estaing avait alors déploré un départ "sans transition et sans (son) accord", après 22 ans à la tête de l'entreprise.

Fosun l'avait remplacé par le Français Stéphane Maquaire, l'un des deux candidats présentés par Henri Giscard d'Estaing pour lui succéder.

Le départ d'Henri Giscard d'Estaing est intervenu dans un contexte de tensions avec le groupe Fosun, notamment sur la question d'une éventuelle cotation du Club Med à la Bourse de Paris, que l'ancien dirigeant appelait de ses voeux.

Le groupe Club Med était en effet sorti de la cote en mars 2015, après son rachat par Fosun au terme d'une longue offre publique d'achat (OPA).