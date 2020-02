Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un avion de ligne a failli être abattu par la défense syrienne, dit Moscou Reuters • 07/02/2020 à 10:02









(Actualisé avec précisions, contexte) MOSCOU, 7 février (Reuters) - Un avion de ligne effectuant une liaison entre Téhéran et Damas avec 172 passagers à bord a effectué un atterrissage d'urgence sur la base aérienne de Khmeimim, en Syrie, après avoir évité de peu des tirs de la défense antiaérienne syrienne déclenchés par un raid israélien près de Damas, a déclaré vendredi le ministère russe de la Défense. Quatre avions de chasse israéliens F-16 ont tiré plusieurs missiles contre des cibles situées en périphérie de Damas, sans pénétrer dans l'espace aérien syrien, a précisé le porte-parole du ministère, Igor Konachenkov, cité par l'agence de presse RIA. Les tirs de la DCA syrienne ont contraint l'Airbus A320 AIR.PA , qui devait initialement se rendre à l'aéroport international de Damas, à atterrir d'urgence sur l'aérodrome le plus proche, celui de la base aérienne militaire de Khmeimim, contrôlée par la Russie. Israël n'a pas souhaité commenter les informations diffusées jeudi par Damas sur l'interception par les systèmes syriens de défense antiaérienne de missiles israéliens tirés en direction de cibles militaires. L'Etat hébreu, qui considère Téhéran comme sa principale menace dans la région, intervient régulièrement en Syrie avec des attaques contre des milices pro-iraniennes, qui soutiennent le régime du président syrien Bachar al Assad. L'incident impliquant l'Airbus A320 intervient moins d'un mois après la chute du Boeing BA.N 737-800 de la compagnie Ukraine International Airlines, abattu "par erreur" par les forces armées iraniennes peu après son décollage de Téhéran, causant la mort des 176 personnes présentes à bord. (Andreï Kuzmin, version française Jean Terzian et Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)

