Un avion de chasse F-16 s'écrase sur une base aérienne américaine dans l'ouest de l'Allemagne

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(Ajout d'un communiqué du contrôle aérien allemand)

Un avion de chasse F-16 affecté à la base aérienne américaine de Spangdahlem, dans l'ouest de l'Allemagne, s'est écrasé mardi, a indiqué l'armée américaine, précisant qu'un pilote s'était éjecté sans encombre et recevait des soins médicaux.

La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête, a indiqué l'armée dans un communiqué, précisant que les secours se trouvaient sur les lieux de l'accident.

Dans un communiqué séparé, l'autorité allemande de contrôle du trafic aérien a indiqué qu'au total quatre F-16 participaient à un exercice d'entraînement.

“Deux se trouvaient encore dans la zone d’entraînement, tandis que deux autres rentraient à la base aérienne de Spangdahlem. L’un de ces deux avions se serait écrasé lors de son approche”, a-t-elle précisé, ajoutant que les autres F-16 avaient atterri à la base de l’armée de l’air américaine de Ramstein.