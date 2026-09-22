Un avion de chasse F-16 s'écrase sur une base aérienne américaine dans l'ouest de l'Allemagne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'un communiqué du contrôle aérien allemand)
Un avion de chasse F-16 affecté à la base aérienne américaine de Spangdahlem, dans l'ouest de l'Allemagne, s'est écrasé mardi, a indiqué l'armée américaine, précisant qu'un pilote s'était éjecté sans encombre et recevait des soins médicaux.
La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête, a indiqué l'armée dans un communiqué, précisant que les secours se trouvaient sur les lieux de l'accident.
Dans un communiqué séparé, l'autorité allemande de contrôle du trafic aérien a indiqué qu'au total quatre F-16 participaient à un exercice d'entraînement.
“Deux se trouvaient encore dans la zone d’entraînement, tandis que deux autres rentraient à la base aérienne de Spangdahlem. L’un de ces deux avions se serait écrasé lors de son approche”, a-t-elle précisé, ajoutant que les autres F-16 avaient atterri à la base de l’armée de l’air américaine de Ramstein.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer