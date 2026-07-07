Un avion-cargo pakistanais a perdu le contact après avoir signalé un problème technique près de Karachi ; les recherches sont en cours

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Un avion-cargo de la compagnie K2 Airways, avec cinq membres d'équipage à bord, a perdu le contact avec le contrôle aérien mardi soir après avoir signalé un problème de système de navigation alors qu'il effectuait la liaison entre Sharjah et Karachi, ce qui a déclenché des opérations de recherche et de sauvetage, ont indiqué les autorités aériennes pakistanaises.