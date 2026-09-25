Un avant-poste isolé de l'Arctique pourrait accueillir des troupes américaines dans le cadre d'un nouvel accord avec le Groenland

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* Les États-Unis pourraient établir des bases à Mestersvig et à Narsarsuaq, au Groenland, dans le cadre d'un nouvel accord de sécurité

* Mestersvig se trouve près du détroit de GIUK, point d'étranglement pour la flotte du Nord russe souhaitant rejoindre l'Atlantique

* Trois soldats danois assurent la garde de cet avant-poste, dont la piste en gravier de 1 800 mètres peut accueillir des avions de transport militaire

par Stine Jacobsen, Jacob Gronholt-Pedersen et Tom Little

Sur une piste en gravier balayée par les vents, dans l’est du Groenland, un petit détachement militaire danois monte discrètement la garde depuis des décennies.

Désormais, en vertu d’un nouvel accord de défense américain signé cette semaine , l’avant-poste de Mestersvig pourrait bientôt devenir un point d’ancrage militaire américain clé dans l’Arctique.

Mestersvig se trouve à 240 kilomètres (149 miles) de la localité la plus proche (330 habitants), à la lisière d’un parc national inhabité plus vaste que l’Allemagne et la France réunies. L’endroit est plongé dans l’obscurité pendant l’hiver, avec des températures moyennes avoisinant les moins 10 degrés Celsius (14 degrés Fahrenheit).

“C’est l’un des endroits les plus reculés, les plus froids et les plus extrêmes que l’on puisse trouver au monde. Il faut aller en Antarctique pour trouver des conditions similaires”, a déclaré Anders Ibsen, ancien officier de la patrouille danoise de traîneaux à chiens “Sirius”, une unité d’élite qui utilise Mestersvig pour se réapprovisionner.

GOULET D'ÉTRANGLEMENT STRATÉGIQUE

Il surveille la partie de l’océan située entre le Groenland, l’Islande et la Grande-Bretagne — connue sous le nom de “GIUK gap” — que la flotte du Nord russe doit traverser pour rejoindre l’Atlantique. Pour l’OTAN, le contrôle de ce point d’étranglement est essentiel pour contenir la puissance navale russe.

Justus Hansen, député local, s’est félicité de cette expansion en déclarant: “Dans l’est du Groenland, nous avons vraiment besoin de ces nouveaux fonds.”

En vertu de l’accord de défense, Washington sera autorisé à établir une nouvelle base à Mestersvig et à Narsarsuaq, dans le sud du Groenland, ce qui pourrait marquer la première expansion militaire américaine sur cette vaste île arctique semi-autonome depuis des décennies.

Actuellement, seuls trois soldats assurent l’entretien de cette installation, construite dans les années 1960 et comprenant des casernes pouvant accueillir 150 soldats.

Les États-Unis n’ont fait aucune annonce publique concernant leurs projets pour cette base.

UNE HISTOIRE D’INTÉRÊT EXTÉRIEUR

Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce tronçon de la côte de l’île arctique est devenu un front de la “guerre météorologique”, une course entre l’Allemagne et les Alliés pour déchiffrer la météo du Groenland, qui déterminait les conditions météorologiques sur l’Atlantique Nord et en Europe quelques jours plus tard.

L’Allemagne y avait secrètement construit des stations habitées, mais des patrouilles danoises en traîneaux à chiens les ont repérées, et les forces alliées les en ont chassées.

À proximité, un projet soutenu par l’UE vise à exploiter le molybdène — un métal essentiel pour l’aérospatiale et la défense — à environ 20 kilomètres (12 miles) de là. Une compagnie pétrolière texane prévoit de forer cet hiver dans un bassin non exploré situé juste au sud de Mestersvig, bien qu’elle ne dispose pas encore du permis nécessaire pour le faire.

L’ancien propriétaire, ARCO, avait consacré d’importantes sommes à des études sismiques dans les années 1970, mais n’avait jamais procédé à des forages.

“Toute amélioration des infrastructures au Groenland serait la bienvenue,” a déclaré Robert Price, directeur général de Greenland Energy, la compagnie pétrolière.

La piste d’atterrissage de 1,8 km (1,1 mile) — suffisamment longue pour accueillir des avions de transport militaires — peut accumuler jusqu’à 5 mètres de neige par an. “Quand il neige, on passe pratiquement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à déblayer la neige,” a expliqué Ibsen, l’ancien agent de patrouille en traîneau à chiens qui a passé un an à Mestersvig.

“On a déjà fort à faire rien que pour rester en vie.”