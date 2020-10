Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un autre pays arabe pourrait bientôt normaliser ses relations avec Israël, selon un ministre Reuters • 21/10/2020 à 12:56









JÉRUSALEM, 21 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis pourraient annoncer un nouvel accord de normalisation entre Israël et un pays arabe avant l'élection présidentielle du 3 novembre, a déclaré mercredi le ministre israélien de la Coopération régionale. "J'ai de bonnes raisons de croire que l'annonce sera faite avant le 3 novembre, c'est, si vous me le permettez, ce que j'ai compris de mes sources", a dit Ofir Akunis à la radio de l'armée israélienne. L'administration Trump a enregistré un spectaculaire succès diplomatique en annonçant à un mois d'intervalle, mi-août puis mi-septembre, un processus de normalisation des relations entre Israël, les Emirats arabes unis et Bahreïn. Les "accords Abraham" ont été signés le 15 septembre dernier à la Maison blanche. Donald Trump a annoncé lundi que Washington allait retirer le Soudan de sa liste des pays parrains du terrorisme, ce qui pourrait inciter ce pays d'Afrique de l'Est à la population majoritairement arabe à progresser vers l'instauration de relations diplomatiques avec Israël. Ofir Akunis a déclaré que plusieurs pays, sans les nommer, étaient volontaires à la normalisation des relations avec Israël, arguant qu'il était de coutume de laisser l'annonce officiel venir de Washington. "Je serai très heureux si l'annonce a lieu - et avant les élections aux Etats-Unis", a ajouté le ministre israélien. (Dan Williams version française Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

