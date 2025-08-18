Un ancien gouverneur du New Hampshire à la tête d'un groupe de pression de l'industrie aérienne américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien gouverneur du New Hampshire Chris Sununu, qui a renoncé à se présenter au Sénat américain en 2026, sera à la tête du groupe commercial Airlines for America, a annoncé le groupe lundi.

L'influent groupe de lobbying des compagnies aériennes comprend American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O , FedEx FDX.N et Southwest Airlines

LUV.N . Sununu, un républicain, prendra ses fonctions le 9 septembre, en remplacement de Nick Calio, un ancien collaborateur du président George W. Bush qui dirigeait le groupe depuis 2011.