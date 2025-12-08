La prudence règne sur les Bourses avant la réunion de la Fed

par Diana Mandia

Wall Street est attendue presque inchangée et les Bourses européennes évoluent également lundi sur de faibles variations à mi-séance, les investisseurs restant prudents avant la réunion sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) de cette semaine. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en légère hausse lundi, avec un gain de 0,01% pour le Dow Jones, de 0,07% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,18% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,16% à 8.101,69 points vers 11h53 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,19% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,02%, le FTSEurofirst 300 grappille 0,01% et le Stoxx 600 perd 0,04%.

Les investisseurs se tournent vers les États-Unis en ce début de semaine, la banque centrale américaine entamant mardi sa réunion de politique monétaire de deux jours, à l'issue de laquelle elle devrait annoncer une nouvelle baisse des taux d'intérêt et, surtout, présenter des prévisions économiques susceptibles de donner des indications sur la trajectoire future des taux.

Cette dernière réunion de la Fed en 2025 intervient par ailleurs dans un contexte de renouvellement prochain de la présidence de l'institution, et les opérateurs sont impatients de savoir si le prochain patron de la banque centrale prendra les rênes d'un organisme prêt à poursuivre les baisses ou plus ouvert au débat et avec des perspectives à court terme plus accommodantes.

"Nous pourrions finalement avoir un ton prudent, ce qui pourrait décevoir le marché et limiter l'appétit sur les marchés financiers mondiaux", avertit Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

Les commentaires récents des membres de la Fed indiquent par ailleurs que cette réunion sera probablement l'une des plus controversées de l'année, avec de nombreuses dissensions prévues, ce qui intensifiera l'attention des investisseurs sur la dynamique interne de la banque et incite à la prudence.

Les marchés mondiaux se sont montrés plutôt optimismes ces dernières semaines, laissant de côté les turbulences dans le secteur technologique, grâce aux attentes croissantes d'une baisse des taux d'intérêt par la Fed en décembre, après les commentaires accommodants de certains responsables et la publication de données indiquant un affaiblissement de l'économie.

En ce qui concerne les résultats, les chiffres attendus cette semaine de la part d'Oracle et de Broadcom permettront d'évaluer à nouveau la santé de deux entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA) après les récentes craintes sur l'augmentation de la dette du secteur.

En Europe, les responsables politiques de la Banque centrale européenne (BCE) semblent loin d'annoncer prochainement une nouvelle baisse des coûts des emprunts. Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de l'institut de Francfort, a même déclaré dans une interview accordée à Bloomberg que la prochaine décision pourrait être une hausse des taux d'intérêt, plutôt qu'une baisse comme certains continuent de le prévoir, même si cela ne devrait pas se produire dans un avenir proche.

VALEURS EN EUROPE

Galderma progresse de 2,27% après que L'Oréal a annoncé lundi l'acquisition de 10% supplémentaires dans le spécialiste de la dermatologie pour un montant non dévoilé, portant sa participation totale à 20%. Le titre L'Oréal abandonne en revanche 1,97%.

Le titre Magnum Ice Cream Company se négociait lundi en hausse de 0,16% à 12,82 euros, alors que la société a finalisé sa scission tant attendue d'Unilever pour s'introduire en Bourse à Amsterdam.

Le secteur automobile, porté ces derniers jours par la proposition de l'administration américaine d'assouplir les normes de consommation de carburant, recule de 0,57% lundi après ses récents gains. Ferrari perd quant à lui 2,41%, Morgan Stanley ayant abaissé la recommandation sur le groupe italien invoquant des perspectives de croissance limitées à court et moyen terme.

TAUX

Sur le marché obligataire, les rendements sont en hausse lundi en raison du risque d'une orientation restrictive de la Fed, tandis que dans la zone euro, les investisseurs semblent convaincus que la politique monétaire de la BCE restera inchangée pendant un certain temps.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,4 point de base à 4,1526%. Le deux ans gagne quant à lui 1,5 point de base à 3,5791%.

En Allemagne, le rendement du Bund à dix ans avance de 3,9 points de base à 2,8389%, tandis que celui de son homologue à deux ans prend 3,5 points de base à 2,1337%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans affiche 3,4 points de base à 3,5675%.

CHANGES

En attendant la Fed, le dollar recule de 0,01% face à un panier de devises de référence.

L'euro progresse quant à lui de 0,08% à 1,1651 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole baissent lundi, les investisseurs suivant de près les négociations en cours visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, et attendant la décision de la Fed.

Le Brent perd 0,97% à 63,13 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 1,03% à 59,46 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)