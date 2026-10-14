Un ancien gestionnaire de portefeuille poursuit Fidelity en justice après avoir rejoint le family office de Michael Dell

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par Suzanne McGee

Un ancien gestionnaire de fonds spécialisé dans les semi-conducteurs chez Fidelity Investment Management a poursuivi en justice sa société mère, FMR, affirmant que celle-ci avait refusé de lui verser une indemnité de départ de « plusieurs millions de dollars » après qu’il eut rejoint DFO Management, le family office de Michael Dell, le milliardaire fondateur de Dell Technologies DELL.N .

La plainte, déposée par Adam Benjamin auprès de la division de Suffolk de la Cour supérieure du Massachusetts, allègue qu’après que les dirigeants de Fidelity eurent échoué à le convaincre de rester au sein de l’entreprise, celle-ci a « changé d’avis du jour au lendemain » et l’a licencié le 10 juillet dernier. Fidelity lui a ensuite imposé une clause de non-concurrence, le privant ainsi d’une indemnité de départ s’élevant à plusieurs millions de dollars.

« Plutôt que de protéger des intérêts commerciaux légitimes, ces dispositions sont largement détournées par Fidelity pour servir d’outil de fidélisation ou de barrière/moyen de dissuasion abusif » visant à empêcher Benjamin de saisir d’autres opportunités professionnelles, allègue la plainte.

Fidelity a refusé de commenter cette action en justice, qui a été déposée vendredi. Ni Benjamin ni ses avocats n’ont pu être joints pour commenter l’affaire.

Les accords de non-concurrence sont courants dans le secteur de la gestion d’actifs.

M. Benjamin gérait le portefeuille « Fidelity Select Semiconductors », d’une valeur de 48 milliards de dollars, qui affiche une hausse de 58 % depuis le début de l’année, contre 13,3 % pour l’indice S&P 500 « .SPX ».

Son rendement annuel moyen de 37,4 % sur les cinq dernières années le place dans le premier centile de tous les fonds comparables notés par Morningstar, qui lui a attribué cinq étoiles et la mention « médaillé d’or », sa meilleure note.

Benjamin a commencé à travailler chez DFO le 1er octobre, selon la plainte. Il a affirmé que la retenue de sa rémunération par Fidelity reposait sur l’allégation mensongère selon laquelle il rejoignait un concurrent. Il a déclaré n’avoir jamais travaillé pour la division « family office » de Fidelity.