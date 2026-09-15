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Un ancien chercheur de Google DeepMind s'ajoute aux avertissements selon lesquels l'IA pourrait “tuer tous les humains”
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 07:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un ancien employé de Google DeepMind est devenu lundi le dernier chercheur en IA à mettre en garde contre le fait que cette technologie pourrait “tuer tous les humains”, affirmant que le temps pressait pour éviter une telle issue.

L'inquiétude publique face au danger potentiel que représente l’IA ne cesse de croître, après que Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a déclaré la semaine dernière qu'il avait démissionné , en partie parce que “les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie”.

Evan Hubinger, scientifique chez Anthropic, a ensuite répondu aux commentaires de Coxon, affirmant qu’il avait raison et qu’il estimait qu’il y avait plus de 10% de chances que l’IA puisse tuer tous les êtres humains au cours de la prochaine décennie.

“J’ai récemment démissionné de Google DeepMind, où je travaillais sur la sécurité et l’alignement de l’IA générale (AGI)”, a écrit Bilal Chughtai sur X. “Je crois sincèrement que l’IA a le potentiel de tous nous tuer, et que nous risquons de manquer de temps pour éviter cette issue.”

Bilal Chughtai, qui a coécrit des articles de recherche lorsqu’il était chez Google DeepMind, y occupait le poste d’ingénieur de recherche et a quitté l’entreprise en juillet 2026, selon son profil LinkedIn.

Google n’a pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau habituelles.

Suite aux récentes inquiétudes, le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé ce week-end à un ralentissement du rythme de développement de l’IA avancée, obtenant le soutien exceptionnel d’Elon Musk, de SpaceXAI, et de Sam Altman, directeur général d’OpenAI, et déclenchant un débat sur le “doomerisme” en matière d’IA .

Bilal Chughtai a également déclaré qu’il était possible de gérer l’IA en toute sécurité, mais que cela nécessiterait une coordination “pour éviter cette course effrénée entre les entreprises spécialisées dans l’IA”.

“Nous devons adapter le rythme du développement de l’IA à une vitesse que la société puisse gérer, de manière à ce que les risques émergents puissent être traités avant que des dommages extrêmes ne se produisent”, a-t-il ajouté.

Le président Donald Trump a toutefois rejeté ces avertissements, affirmant sur les réseaux sociaux que l’appel à la réglementation lancé par le secteur de l’IA était un “canular”.

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