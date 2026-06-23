Un ancien avocat d'AT&T qui avait soulevé des préoccupations en matière de conformité est accusé de violations de l'éthique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Un ancien juriste senior d’AT&T, qui affirme avoir fait part de ses inquiétudes concernant le respect par l’entreprise d’un programme de réduction destiné aux établissements scolaires, a été accusé par un bureau de discipline des avocats d’avoir enfreint les règles déontologiques en partageant des informations avec un lanceur d’alerte poursuivant le géant des télécommunications. Le Bureau du conseil de discipline du district de Columbia, chargé de faire respecter les règles professionnelles applicables aux avocats inscrits au barreau de Washington, a déclaré dans un document d’allégations rendu public lundi que l’avocat Theodore Marcus avait divulgué des informations confidentielles à un plaignant poursuivant AT&T devant les tribunaux fédéraux de Washington et du Wisconsin.

M. Marcus, autorisé à exercer le droit à Washington depuis 1993, « a intentionnellement porté préjudice ou causé un préjudice à AT&T alors qu’il occupait les fonctions de juriste d’entreprise » en fournissant des informations au plaignant, a déclaré le bureau. Il est également accusé d’avoir enfreint une règle régissant les conflits d’intérêts des avocats.

M. Marcus et le directeur du Bureau du conseil disciplinaire, Phil Fox, ont refusé de commenter. AT&T, qui n’est pas partie à la procédure, n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

Marcus a démissionné d’AT&T en 2011 et a ensuite rejoint la Commission fédérale des communications (FCC), selon le bureau de M. Fox. Un organigramme de la FCC le mentionne en tant que conseiller juridique. L’agence n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Marcus a rejoint BellSouth en 2000 en tant que conseiller juridique senior chargé de la conformité et est devenu juriste d’entreprise chez AT&T après la fusion de cette dernière avec BellSouth en 2006. Il a dirigé un comité d’AT&T chargé de conseiller sur la conformité à un programme de la FCC qui impose aux opérateurs de télécommunications participants d’offrir un accès Internet à tarif réduit aux écoles et bibliothèques éligibles. Le bureau de M. Fox a indiqué que M. Marcus avait commencé à communiquer avec les avocats du lanceur d’alerte en 2011, après avoir reçu une évaluation de performance défavorable, par l’intermédiaire d’avocats représentant un lanceur d’alerte qui accusait AT&T de fraude liée aux remboursements au titre de ce programme.

Les actions en justice intentées par le lanceur d’alerte sont en instance devant les tribunaux fédéraux du Wisconsin et de Washington. AT&T a nié toute malversation.

En 2011, Marcus a déclaré à ses supérieurs chez AT&T qu’il estimait que l’entreprise avait fait de fausses déclarations aux procureurs fédéraux concernant sa conformité au programme. Le bureau de Fox a indiqué qu’AT&T avait engagé un cabinet d’avocats externe pour mener une enquête et n’avait constaté aucun comportement illégal ou contraire à l’éthique.

AT&T a eu connaissance des révélations de Marcus en 2017 par l’intermédiaire d’un avocat impliqué dans le litige lié à la dénonciation, a précisé le bureau de Fox.

Dans le cadre du procès à Washington, Marcus a témoigné qu’au moment de quitter AT&T, il avait tenté de contacter le ministère américain de la Justice pour signaler des irrégularités présumées, mais qu’il s’était heurté à un refus invoquant le secret professionnel.