Un an après, le rapport sur l'accident de Jeju Air est retardé, les familles remettent en cause la crédibilité de l'enquête

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le crash de l'année dernière a été le pire accident aérien survenu sur le sol sud-coréen, faisant 179 morts

*

Les familles demandent une enquête indépendante et protestent contre la gestion du gouvernement

*

L'organisme de lutte contre la corruption estime que le mur de béton de l'aéroport de Muan n'était pas conforme aux normes de sécurité

par Hyunjoo Jin et Jungmin Ryu

L'enquête sud-coréenne sur l'accident de Jeju Air 089590.KS , qui a fait 179 morts , ne respectera pas le délai d'un an fixé pour la publication d'un rapport d'étape, ont déclaré deux responsables, alors que les familles des victimes, frustrées, continuent d'exiger des réponses sur ce qui s'est passé.

Le bureau d'enquête sur les accidents du pays ne sera pas en mesure de publier la mise à jour provisoire avant le premier anniversaire, lundi, du pire accident d'avion survenu sur le sol sud-coréen, ont déclaré les deux responsables du bureau. Ils ont refusé d'être identifiés en raison du caractère sensible de la question.

Le 29 décembre 2024, le Boeing BA.N 737-800 a effectué un atterrissage d'urgence sur le ventre à l'aéroport de Muan, a dépassé la piste, s'est écrasé sur un talus en béton et a provoqué une boule de feu, tuant les 181 personnes à bord sauf deux.

Le Bureau d'enquête sur les accidents aériens et ferroviaires, dirigé par le gouvernement, a déclaré dans un rapport préliminaire en janvier que les deux moteurs de l'avion avaient subi des impacts d'oiseaux .

Les pilotes ont arrêté le moteur le moins endommagé après la collision avec l'oiseau, ont indiqué les enquêteurs dans une mise à jour de juillet qui n'a pas été rendue publique en raison des objections des familles des victimes.

LES FAMILLES DES VICTIMES FRUSTRÉES

Certains membres des familles ont déclaré que les enquêteurs semblaient blâmer les pilotes sans explorer d'autres facteurs, tels que la structure en béton située au-delà de l'extrémité de la piste, qui a probablement rendu la catastrophe bien plus meurtrière.

"J'ai l'impression que toutes sortes de doutes ne cessent de croître. Entre-temps, une année s'est écoulée et on a l'impression que la frustration ne fait que croître", a déclaré Ryu Kum-Ji, une femme de 42 ans qui a perdu ses deux parents dans l'accident.

Elle s'est jointe à d'autres membres de sa famille qui se sont rasés le crâne et ont manifesté devant un bureau présidentiel, appelant à une enquête indépendante et transparente.

Les erreurs commises par le ministère des transports, qui supervise le bureau d'enquête, pourraient également être à l'origine de l'accident, a déclaré Ryu Kum-Ji.

Un fonctionnaire du ministère des transports a déclaré ce mois-ci aux membres des familles endeuillées que le ministère examinerait leurs préoccupations.

"Nous prenons au sérieux vos préoccupations selon lesquelles les efforts du gouvernement n'ont pas été suffisants dans le processus de (pour trouver la vérité)", a déclaré le deuxième vice-ministre du ministère des transports. "Le gouvernement soutiendra les familles endeuillées et examinera la situation de plus près."

Le parlement sud-coréen lancera mardi une enquête indépendante sur l'accident.

RAPPORT RETARDÉ

Selon les règles de l'organe de l'ONU chargé de l'aviation, un rapport final est attendu dans l'année qui suit l'accident et, si cela n'est pas possible, une déclaration provisoire doit être rendue publique à chaque anniversaire, détaillant les progrès de l'enquête et les questions de sécurité soulevées.

Mais le bureau d'enquête ne prévoit pas encore de publier une mise à jour en raison d'une législation en cours visant à garantir son indépendance, ont déclaré les deux responsables.

Les législateurs ont proposé de remplacer les membres du bureau et de transférer le contrôle du ministère des transports au bureau du premier ministre.

"Nous respecterons la décision du comité nouvellement formé en ce qui concerne la date de publication de la déclaration provisoire", a déclaré l'un des responsables du bureau.

L'organisme sud-coréen de lutte contre la corruption a constaté dans un rapport publié cette semaine que la digue en béton de l'aéroport de Muan violait les normes locales et mondiales qui exigent que de telles structures soient "frangibles", c'est-à-dire qu'elles cèdent en cas d'impact. Cela signifie qu'il pourrait "causer des dommages mortaux aux avions et à leurs occupants".

Le bureau avait prévu des auditions publiques début décembre, mais les a reportées à la demande des familles des victimes et des législateurs. La police enquête également sur l'accident.

"Tout ce que nous voulons, c'est que les autorités admettent qu'elles se sont trompées, si elles se sont trompées, et qu'elles présentent leurs excuses. Des excuses et une révélation correcte de la vérité... c'est ce que nous voulons", a déclaré Ryu Kum-Ji.